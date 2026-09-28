Sylvester Stallone prisjetio se djetinjstva prepunog nasilja

Sylvester Stallone progovorio je u djetinjstvu obilježenom napuštanjem i nasiljem u intervjuu za The New York Times te je otkrio kako je najgore epizode iz djetinjstva izostavio iz svoje autobiografije 'The Steps: A Memoir' jer nije htio da ga čitatelji sažalijevaju.

- Nisam u knjigu stavio puno toga jer nisam želio da me ljudi sažalijevaju... Ali bilo je nenormalno, kazao je glumac. Nakon razvoda roditelja, Stallone je neko vrijeme živio s ocem u Marylandu. Oca je opisao kao naglog i nasilnog čovjeka.

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- Odjednom - tras! Imao je jako velike ruke. Jednostavno si morao naučiti malo se sagnuti, kazao je Stallone i ispričao jedan incident koji mu je posebno ostao u pamćenju. Prije odlaska u crkvu, otac ga je poslao u trgovinu po kruh. Kupio je kruh s orašastim plodovima i usput sreo prijatelje. Kad se vratio kući, otac ga je premlatio.

- Udario me nogom u trbuh, udarao me i ostavio da ležim na podu. Sjeo je u auto i otišao u crkvu, ispričao je glumac dodavši da je ostao ležati na ulici.

- Stvarno nevjerojatno. Nevjerojatno, ispričao je glumac. Godinama kasnije, suočio se s ocem. Kad je bio u 40-ima, rekao mu je kako bi volio da samo na tri minute budu iste dobi. Kad ga je otac upitao zašto, Stallone mu je odgovorio: 'Zato što bi ti htio uzvratiti istom mjerom, da znaš kako je to kad te netko prebije'. Iako je tada imao 68 godina, otac se htio s njim potući.

- Kad me ljudi pitaju: ‘Odakle ti ta žestina za glumiti Ramba?’ Genetski, kazao je. Majku opisuje kao emotivno hladnu osobu koja nikada nije pokazala nimalo nježnosti prema sinu.

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- Moja majka me nikad, nije zagrlila. Moj brat to može potvrditi. Nikad, nikad, kazao je glumac i prisjetio se jedne lijepe uspomene s ocem. Kada je imao oko devet godina, zaspao je u automobilu nakon što je radio oko očevih konja. Otac mu je položio glavu na svoje koljeno i stavio mu ruku na glavu.

- I to nikad nisam zaboravio.

Ranije je Stallone ispričao kako su ga vrlo mladog poslali živjeti u jedan pansion, gdje su ga roditelji posjećivali samo jednom mjesečno.

- Odgojili su me stranci, znate, u jednom pansionu. I to mi je s vremenom postalo prirodno okruženje. Moji roditelji zapravo nikada nisu bili nježni i brižni prema meni, pa je ovo zapravo bilo poboljšanje u odnosu na mjesto gdje sam živio, kazao je i priznao da ga je teško djetinjstvo učinilo snažnim, ali na pogrešan način. Pravu, istinsku ljubav, doživio je tek oko 70. godine sa suprugom i djecom.

- I to je velika šteta. Stvarno jest.

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Stallone ima petero djece iz dva braka, a ženio se tri puta. S prvom suprugom Sashom Czack vjenčao se 1974. godine. Razveli su se 1985., a zajedno imaju dva sina, Sagea i Seargeoha. 1985. Stallone se vjenčao s glumicom Brigitte Nielsen, svojom partnericom iz filma 'Rocky IV'. Razveli su se 1987. godine. Sa Jennifer Flavin vjenčao se 1997. i zajedno imaju tri kćeri: Sophiju, Sistine i Scarlet, piše PageSix. Stalloneovi memoari izlaze 29. rujna 2026.