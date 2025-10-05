Tabloidi su je potjerali na drugi kraj svijeta, a u ljubavi je sreću dobila tek iz trećeg pokušaja

Kate Elizabeth Winslet rođena je 5. listopada 1975. godine u engleskom Readingu. Odrasla je uz roditelje glumce, a baka i djed s majčine strane vodili su lokalno kazalište. Na kazališnim daskama bila je već kao djevojčica, a sa sedam godina se pojavila na TV-u u svojoj prvoj reklami. Godine 1988. je ostvarila prvu ulogu u televizijskoj seriji, nakon čega je odustala od školovanja kako bi ganjala glumačku karijeru. Nakon uloga u serijama "Adrian Mole" i "Petar Pan", dobila je veću ulogu u sitcomu "Get Back", a 1994. godine je briljirala u filmu "Nebeska stvorenja" Petera Jacksona.

Ulogom u filmu "Razum i osjećaji" 1995. godine osigurala si je status jedne od najboljih mladih glumica. Pojavila se uz bok legendama Emmi Thompson, Hughu Grantu i Alanu Rickmanu te je pokazala da ima jaku osobnost, a za tu je ulogu dobila i nominaciju za nagradu Oscar u kategoriji Najbolje sporedne glumice. Imala je samo 22 godine kada ju je primijetio James Cameron te je dobila ulogu života u kultnom filmu "Titanik".

"Titanik" i nizanje nagrada

Utjelovila je Rose DeWitt te si je priskrbila drugu nominaciju za Oscara. Iako nije dobila nagradu za Najbolju glavnu glumicu, film je u to vrijeme rušio rekorde dobivši čak 11 zlatnih kipića. S kolegom Leonardom DiCaprijem se sprijateljila na setu, a dvojac je u sjajnim odnosima ostao do danas. Nakon "Titanika", Winslet se vinula u vrh Hollywooda. Nizala je hit za hitom, a okušala se u raznim žanrovima.

Film "Vječni sjaj nepobjedivog uma" snimila je s Jimom Carreyjem, a filmski kritičari tu ulogu opisuju kao revolucionarnom u njezinoj karijeri. Isticali su kako je dokazala da se snalazi u raznim ulogama koje nerijetko nisu ni lake. "Iris", "Enigma", "Steve Jobs" i brojni drugi slove kao legendarni zahvaljujući upravo lijepoj glumici. Kate Winslet dobitnica je nekoliko kipića Oscara, Emmyja i BAFTA-e, a na policama ima čak i Grammy koji je dobila zahvaljujući naraciji audioknjige "Listen to the Storyteller" 1999. godine.

U tri braka je dobila troje djece

Bogata karijera nerijetko dolazi s burnim privatnim životom, a iznimka nije ni Kate Winslet. Kao 15-godišnjakinja je na snimanju serije "Dark Season" upoznala glumca i pisca Stephena Tredrea koji je bio 12 godina stariji od nje. Smatrala ga je velikim uzorom, a par je zajedno živio u Londonu od 1991. godine. Razišli su se četiri godine kasnije, no ostali su u dobrim odnosima sve do njegove smrti 1997. Winslet nije bila na premijeri uspješnice "Titanik" jer je u isto vrijeme bio Tredreov sprovod. U intervjuima je često spominjala kako njegovu smrt nikada neće preboljeti.

Godinu kasnije je na setu filma upoznala Jima Threapletona, s kojim je pred oltar otišla 1998. godine. Njihova kći Mia rođena je 2000. godine. Brak im je bio na klimavim nogama od samih početaka, a glumica je priznala kako nije bila svoja u tom periodu života. Razišli su se godinu nakon rođenja kćeri. Redatelja Sama Mendesa upoznala je brzo nakon razvoda, kada joj je prišao kako bi joj ponudio ulogu. Ulogu je odbila, no spoj s njim nije. Pričala je kako su u to vrijeme britanski mediji bili brutalni prema njoj te se preselila u New York sa Samom, za kojeg se udala 2003. na Karibima. Par je zajedno dobio sina Joea te su živjeli na relaciji SAD - Velika Britanija. Mediji su 2009. godine počeli brujati o Samovoj aferi s glumicom Rebeccom Hall, a Winslet je godinu kasnije obznanila da se razilaze.

Dok je odmarala na otoku Necker u vili mogula Richarda Bransona upoznala je njegovog nećaka Neda Rocknrolla, kojem je pravo ime Edward Abel Smith. Vjenčali su se 2012., a nakon što je rođen njihov sin Bear, Smith je brinuo o obitelji kako bi se Kate mogla posvetiti karijeri. Par se 2015. godine preselio u Englesku, gdje žive u vili uz more. Winslet ne skriva koliko ju veseli što živi na selu, daleko od gradske žurbe.