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Tajanstvene 'vatrene' WAGsice: Supruzi Matei i budućem djetetu je Petar Sučić posvetio gol...

Piše Tomislav Gabelić, Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 4 min
Tajanstvene 'vatrene' WAGsice: Supruzi Matei i budućem djetetu je Petar Sučić posvetio gol...
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Foto: Privatni album

Petar Sučić emotivnom gestom otkrio da mu je novopečena supruga trudna, a od svjetla reflektora ‘bježi’ i žena Nikole Vlašića, čija je ljubavna priča počela mnogo prije nego što je postao nogometna zvijezda

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Baš kao u Dallasu i Torontu, hrvatski su navijači napravili pravu feštu u Philadelphiji. Vatreno je bilo dan prije subotnje utakmice protiv Gane, ali i na taj dan. Ni kiša nije mogla zaustaviti Hrvate koji su došli podržati naše “vatrene”.

Pjevalo se, plesalo, glavna atrakcija opet je bila poznata 100-metarska hrvatska zastava koju su naši navijači, predvođeni Ivanom Knoll i bivšom Miss Hrvatske Ivančicom Pahor, ponosno nosili gradskim ulicama.

Foto: Privatni album

Treći put u nizu igramo drugi krug Svjetskog prvenstva! Hrvatska je svladala Ganu 2-1 i kao drugoplasirana momčad izborila šesnaestinu finala. To znači da se vraćamo u Toronto, gdje ćemo 3. srpnja igrati protiv Portugala. Junaci susreta protiv Gane bili su Petar Sučić ili, ako hoćete, Pero Bombardero, te Nikola Vlašić, a “vatreni” su opet bili u zagrljaju supruga, djevojaka i članova obitelji. Nakon što je zabio prvi gol, razdragani 22-godišnji Sučić stavio je loptu pod dres, palac u usta, a zatim pokazao srce prema kamerama.

Foto: Privatni album

- Supruga mi je trudna i ostala je kod kuće. Zabio sam gol te ga posvetio supruzi Matei i budućem djetetu - otkrio je nakon utakmice.

Sa Šibenčankom Mateom Rak (22) vjenčao se na privatnoj romantičnoj ceremoniji na obali jezera Como u Italiji u siječnju ove godine. O njoj se ne zna mnogo i na društvenim mrežama ne otkriva mnogo o sebi.

Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Samo to da je studentica Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu te da je pohađala Medicinsku školu u Šibeniku.

- Ja uzimam srce za vodiča. Ne pitaj, znam da smo srodna bića. Mr. & Mrs. Sučić, pohvalila se Šibenčanka na društvenim mrežama uz fotografije s vjenčanja. Intimnu svadbenu svečanost i večeru imali su u Villi La Ruga na obali jezera. Tadašnju djevojku, sad suprugu, javnosti je prvi put pokazao u prosincu prošle godine na božićnom domjenku Intera, u koji je iz Dinama prešao ljetos, u transferu vrijednom 15 milijuna eura. Par se zaručio u rujnu prošle godine, a šuška se da će nakon završetka nogometne sezone imati i veću svadbu za obitelj i prijatelje.

Foto: Privatni album

- Odrastao sam u malom selu s obitelji. Imamo malu farmu. Moj otac voli uzgajati krave, imamo ih nekoliko, a kad sam bio mali, ponekad sam mu pomagao musti ih ujutro. Bilo je zabavno. Uživao sam u tom načinu života; mislim da sam imao sretno djetinjstvo. Bio sam vrlo sretan, cijeli dan sam živio vani. Imali smo i druge životinje. To je dio mojeg života kojeg ću se uvijek sjećati - ispričao je Sučić svojedobno o djetinjstvu u rodnom Bugojnu.

Jedna od najtajanstvenijih WAGsica je Ana Vlašić, supruga Nikole Vlašića, s kojom ima dvoje djece. Iako je više od desetljeća važan dio života jednog od najpoznatijih hrvatskih nogometaša, uspješno se drži podalje od medijske pozornosti. Nikola i Ana u bračne vode su uplovili u proljeće 2021., a vjenčali su se u tajnosti u crkvi sv. Lovre u Splitu na intimnoj ceremoniji.

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Foto: Peter Cziborra

Prije toga su zajedno bili pet godina, od kada je Nikola profesionalno zaigrao za Hajduk. Prvog su sina Nou dočekali 2021., a na Božić 2022. proslavili su rođenje kćeri Natali. Njihova ljubavna priča počela je zapravo mnogo prije nego što je Vlašić postao zvijezda hrvatske reprezentacije i europskog nogometa. Dok je brat Blanke Vlašić gradio sportsku karijeru, Ana je završavala fakultet, a reflektori je nikad nisu zanimali. Svojedobno je tijekom godina gotovo potpuno Nikola izbjegavao javno govoriti o privatnom životu kako bi zaštitio obitelj, osobito djecu, što je prava rijetkost među sportašima.

Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Slavio je nakon utakmice i strijelac u prvoj utakmici SP-a protiv Engleske. Petar Musa zabavljao se s dvogodišnjim sinom Nikkyjem na stadionu u Philadelphiji nakon pobjede nad Ganom 2-1, kojom je Hrvatska ušla među 32 najbolje na svijetu. S tribina ga iz utakmice u utakmicu bodri njegova partnerica Laura Smudo sa sinom te kćeri, čije ime još nisu otkrili, a koju su dobili u prosincu prošle godine. Zna se tek da počinje slovom P. U jednom trenutku do njih je došao Luka Modrić kako bi ih sve pozdravio, a onda je Musa sina odveo na travnjak da bi zabilježio jedinstvene uspomene.

Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Emotivan susret imao je i 23-godišnji Luka Sučić, koji se nakon pobjedničke utakmice družio sa sestrama Helenom i Martinom. Inače bratić Petra Sučića, rođen je u Austriji, kamo je zbog rata emigrirala njegova obitelj, ali je uvijek htio igrati za Hrvatsku. I njegova djevojka Laura Dilber drži se podalje od javnosti, iako se nakon pobjede Real Sociedada u Kupu kralja fotografirala sa Sučićem, Dujom Ćaleta-Carem i njegovom suprugom Adrianom.

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