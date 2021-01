Svijetom je odjeknula vijest o raspadu braka najpoznatije starlete Kim Kardashian (40) i njezina supruga, repera Kanyea Westa (43). Svi se sada, očekivano, pitaju tko će najviše profitirati od razvoda. Čini se da bi to mogla biti upravo Kim. No kako to ide u svijetu poznatih i slavnih?

Kada se poznati u Hollywoodu razvode, gotovo je sigurno da će jedna strana angažirati odvjetniku Lauru Wasser. Ona je jedna od top odvjetnica za brakorazvodne parnice - pregovora oko predbračnih ugovora, dogovora što kome pripada nakon razvoda i skrb nad djecom - sve ono što treba holivudskoj eliti.

Neke od njezinih klijentica bile su Angelina Jolie, Denise Richards, Nick Lachey, Britney Spears (ona joj je bila među prvim top klijentima), Jennifer Garner, Gwen Stefani, Melanie Griffith...

Zbog klijentele s A liste celebrityja njezino je ime često po svjetskim tabloidima,a za Bloomberg Business otkrila je nekoliko tajni o tome kako se slavni zapravo razvode. Sat vremena njezinog savjetovanja košta 850 dolara, obavezno traži predujam od 25.000 dolara i gotovo nikada ne uzima klijente koji imaju imanje od deset milijuna dolara na računu. Lauru najčešće zovu kada klijent želi zaštiti svoj novac, jer je prije braka bio previše zaljubljen da bi mislio na predbračni ugovor i tako zaštitio svoje dolare na računu.

- U Kaliforniji možete samo sjediti na kauču i gledati televiziju dok vam se suprug ubija od posla i ipak ćete nakon razvoda dobiti pola od svega što imate zajedno. Ljubav, poštovanje, vjernost... Sve su to lijepe stvari, ali u državi Kaliforniji, od trenutka kada stupite u brak, svaki dolar koji zaradite, svaka slika koju ste naslikali i svaka stranica knjige koju ste napisali – pola od svega toga vlasništvo je vašeg bračnog partnera - kaže Wasser. Ona je već razradila taktiku kako da mediji ne primijete da je neki slavni par pred razvodom. Njezina je taktika vrlo jednostavna – brakorazvodne parnice koje bi mogle privući veliku pažnju medija odrađuje otprilike u isto vrijeme.

- To otvoreno govorim klijentima. Čujte, imam još jedan slučaj kojeg ću voditi, pričekajte malo pa idite u isto vrijeme kao i drugi par - priča Wasser.

- Prošli su Oscari i ostale filmske nagrade i sad kreće sezona razvoda. Nitko ne želi po crvenom tepihu hodati sam - tvrdi Wasser. Još jedan način na koji izbjegava medije je da zahtjeve za razvode predaje petkom poslijepodne.

- Petkom poslijepodne najbolje je vrijeme za otići na sud, jer i ljudi u medijima krajem tjedna više nisu toliko koncentrirani na posao, a onda je vikend i često se ni ne sjete provjeravati što je u petak bilo na sudu. Još bolje je zahtjeve predavati nekoliko sati prije nekog blagdana ili dugog vikenda - otkriva Wasser. Većina njezinih klijenata prije odlaska na sud unajmljuju "privatne suce" koji donose odluke o njihovim slučajevima prije nego dođu na sud, kako bi otprilike znali što ih čeka. Radi se o nekoj vrsti pregovora, a 'sudnicu' Wasserica najčešće organizira u svom uredu. To je inače praksa koja je u Kaliforniji postala normalna, jer celebrityji u ovakvim slučajevima unajmljuju prave suce, koji su počeli više novca zarađivati na ovim 'lažnim' suđenjima nego na pravim.