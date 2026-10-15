Tajno glasanje otkrit će prave odnose u 'Asia Expressu', a zatim će uslijediti potpuni kaos

Timovi 'Asia Expressa' nastavljaju svoje putovanje Laosom. Nakon što su Skitnice morale odustati od daljnjeg sudjelovanja zbog Ellina zdravstvenog stanja, pravila igre morala su se malo izmijeniti. Naime, u ovom ciklusu neće biti utrke za opstanak, već samo utrke za novac. Drugim riječima, nitko neće ispasti, a jedan tim itekako će dobro zaraditi, i to čak 3000 eura!

U tu utrku već su se plasirali najbolji ovotjedni timovi s osvojenim imunitetom, Spartanci i Jokeri, kojima će se pridružiti još jedan tim – onaj koji izglasaju ostali. Antonija i Ante okupit će sve parove i najaviti im tajno glasanje, koje će opet pokazati tko kome smeta, a tko je čiji favorit.

Foto: RTL

„Odlučili smo se za one koji su u ovom dijelu bili najbolji“, jedni će se odlučiti za fair-play, dok će drugi ponovno posegnuti za igricama, „A mi bismo mogli malo zapapriti!“

Tijekom glasanja na površinu će ponovno izaći neki već pomalo zaboravljeni sukobi.

„Tko meni opali šamar, ja njemu opalim dva“, u svom stilu izrazit će se jedna kandidatkinja poručivši da se neće povući ako je se bude provociralo.

A kad se konačno obznani tko se pridružuje Jokerima i Spartancima u utrci za 3000 eura i kad doznaju koji ih zadatak sve čeka, krenut će luda utrka po Laosu koja će donijeti kaos i zbunjenost te natjerati kandidate da sve stečeno znanje o stopiranju, pregovaranju i zbližavanju s lokalcima sada pokažu.

Foto: RTL

Lov na Buddhu, slaganje kockica, hramovi i tragovi skriveni u parku, ometanje partnera i mogućnost da nekome dodatno otežaju utrku – sve to čeka tri para u borbi za vrijednom novčanom nagradom.

„Izgledali su izbezumljeno“, poručit će ostali parovi kad ih ugledaju u cilju. Tko se najbolje snašao, tko je rođen spreman za podbadanja i tko će na kraju dana oduševiti svojim velikodušnim potezom, pokazat će nova epizoda 'Asia Expressa' – večeras od 21.15 sati na RTL-u, a već sada na platformi Voyo.