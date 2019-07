Taktiziranje mu nije pomoglo: Sanja i Snježana su pobjednice

U petak navečer ovotjedne je kandidate ugostio jedini muškarac u ekipi - električar i amaterski glumac Franjo iz Pribislavca. Veseli se domaćin uistinu potrudio oko pripreme jela i pazio je na svaki detalj, a svoje je gošće dočekao sa svojom kćeri u međimurskoj narodnoj nošnji.

Djevojkama se jako svidjela ta njegova gesta pa su nakon posluženog aperitiva krenuli na predjelo. Za prvi slijed poslužio je jelo zvano Pojedi me nježno, što je zapravo bila neka vrsta pite od mesa i palačinki. Jedan je dio pite napravio sa svinjetinom, a drugi samo s piletinom samo zbog Mije.

Iako je Miji to bilo simpatično, ostalima za stolom nije se svidjelo njegovo prilagođavanje jelovnika.

- Mislim da to nije u redu zato što nitko od nas to nije napravio, zato što nam nitko nije predložio da se to smije i može i zato što

mislim da je gospodična Mia pokvarila cijeli ovaj tjedan - kazala je Snježana.

Za glavno jelo Franjo je poslužio piletinu u umaku s tjesteninom koju je nazvao Za prste polizati, no ono nije pretjerano oduševilo goste koji su zamjerili što jelo vizualno nije izgledalo primamljivo i bilo im je prejednostavno, a Miji je nedostajalo soli.

- Meni je bilo dovoljno slano, ali mislim da je Mia s tim ciljala da dokaže da njegovo jelo nije dobro - izjasnila se Snježana. Svoju večeru Franjo je završio desertom Nije u izgledu sve - kremom od šljiva i vrhnja, koji se svidio većini natjecateljica, osim Sanji.

- Desert mi je na prvu djelovao jako lijepo i osvježavajuće, ali više bi mi pasalo da je ispod bio neki bijeli biskvit ili krema, a ovo je valjda bio neki starinski recept i nije mi baš odgovarao - rekla je Sanja. Nakon što su se zasladili veseli je domaćin goste iznenadio s tamburašima, Tamburaškim sastavom KUD-a Kaštel, Pribislavec.

Djevojke su pozitivno reagirale na svirku, a Franjo i Snježana su čak i zaplesali te time razbili neugodnu atmosferu koja je do tada vladala za stolom. Na kraju večere, red je došao na ocjenjivanje i proglašenje pobjednika. Sanja je Franji dala ocjenu sedam jer joj je glavno jelo bilo prejednostavno i desert joj nije bio po volji.

Snježana mu je dala ocjenu osam jer joj desert nije bio dobar i nije joj se svidjelo Franjino kuhanje samo za Miju, što se nije svidjelo ni Danijeli koja mu je dala ocjenu šest, a Mia ga je ocijenila s peticom. Tako je Franjo ukupno skupio 26 bodova, što nije bilo dovoljno da pobjedi pa su tako glavnu nagradu odnijele Sanja i Snježana jer obje imaju 28 bodova.

- Presretna sam, srce mi je puno, ishod nije mogao biti bolji, osjećam se predivno - zaključila je Sanja, a s njom se složila i Snježana 'Hvala najljepša svim natjecateljima i cijeloj ekipi, nas smo dvije presretne što dijelimo pobjedu'.