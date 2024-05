Talijanka Angelina Mango je u finalu zablistala u seksi izdanju: 'Ti si predivna, volimo te puno'

U večerašnjem finalu Eurosonga 15. je nastupila talijanska predstavnica Angelina Mango. Mlada Talijanka od početka je jedna od favoritkinja ovogodišnjeg natjecanja, a sada je ponovno oduševila u seksi izdanju.

Angelina je otpjevala svoju pjesmu 'La Noia', a nosila je pripijeni crni kombinezon s prozirnim nogavicama.

Grand Final of the 2024 Eurovision Song Contest, in Malmo | Foto: Leonhard Foeger

Kada je završila svoj nastup poručila je:

- Život je neprocjenjiv!

Grand Final of the 2024 Eurovision Song Contest, in Malmo | Foto: Leonhard Foeger

Prema kladionicama Angelina trenutno drži šesto mjesto, a društvene mreže prepune su pozitivnih reakcija na njezin nastup.

- Predivna si, volimo te - pisali su joj na X-u.