Talijanski Calibro 35 nakon 13 godina ponovno u Zagrebu

Talijanski instrumentalni sastav Calibro 35, poznat po jedinstvenom spoju filmske glazbe, funka, jazza i psihodelije, nakon punih 13 godina vraća se pred zagrebačku publiku. U nedjelju, 6. prosinca 2026., nastupit će u Vintage Industrial Baru, gdje će predstaviti svoj najnoviji projekt, soundtrack za dokumentarni film „Ellroy vs. L.A.”, i još jednom pokazati zašto ih se smatra jednim od najuzbudljivijih europskih sastava suvremene instrumentalne glazbe.

Već gotovo dva desetljeća Calibro 35 pomiču granice između filmske i koncertne glazbe, stvarajući prepoznatljiv zvuk inspiriran talijanskim kriminalističkim filmovima sedamdesetih godina, psihodeličnim funkom, jazzom i napetom atmosferom klasičnih filmskih trilera. Njihove skladbe prizivaju prizore automobilskih potjera, mračnih gradskih ulica i napetih kriminalističkih zapleta, a upravo je ta sposobnost pretvaranja glazbe u gotovo opipljivo filmsko iskustvo postala njihov zaštitni znak.

Njihov najnoviji projekt dodatno produbljuje tu povezanost filma i glazbe. Riječ je o originalnom soundtracku za dokumentarni film „Ellroy vs. L.A.” redatelja Francesca Zippela, premijerno prikazan na Rimskom filmskom festivalu 2025. godine. Film je 2026. osvojio i prestižnu talijansku nagradu Nastro d'Argento za najbolji dokumentarni film, potvrdivši svoju umjetničku vrijednost i izvan festivalskih projekcija.

U središtu dokumentarca nalazi se James Ellroy, jedan od najvažnijih američkih autora kriminalističke književnosti, poznat po romanima „The Black Dahlia” i „L.A. Confidential”. Film istražuje njegov složen, gotovo opsesivan odnos s Los Angelesom, gradom koji je istodobno obilježio njegove najveće osobne traume i postao nepresušnim izvorom književne inspiracije. Kroz arhivske snimke Los Angelesa pedesetih godina prošlog stoljeća, Ellroyeva razmišljanja i sugestivnu glazbu Calibra 35 nastaje atmosferična priča u kojoj se stvarnost, sjećanja i fikcija neprestano isprepliću.

Za potrebe filma Calibro 35 stvorili su soundtrack koji savršeno odgovara Ellroyevu mračnom književnom svijetu. Njihov karakteristični „cinematic crime funk” ovdje poprima još intenzivniji oblik, spajajući sirove ritmove, hipnotičke basovske linije, psihodelične teksture i napetu filmsku atmosferu. Rezultat je glazba koja ne služi samo kao podloga filmskoj priči, nego postaje njezin ravnopravan pripovjedač, stvarajući osjećaj neizvjesnosti, urbanog nemira i neprestane napetosti.

Soundtrack za „Ellroy vs. L.A.” objavljen je prije nekoliko dana za diskografsku kuću Record Kicks, a zagrebačka publika imat će priliku dio tog jedinstvenog glazbenog svijeta doživjeti uživo.

Njihovi koncerti poznati su po snažnoj energiji, besprijekornoj sviračkoj usklađenosti i atmosferi koja publiku u trenutku može preseliti iz koncertne dvorane ravno u imaginarni svijet talijanskog kriminalističkog filma. Upravo takvo iskustvo očekuje posjetitelje Vintage Industrial Bara 6. prosinca, kada će Zagreb na jednu večer postati pozornica mračnog, psihodeličnog i neodoljivo plesnog filmskog soundtracka.

Ulaznice u pretprodaji možete nabaviti u Dirty Old Shopu i Grif baru te putem sustava Entrio.