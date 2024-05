Tamara o posljednjoj ceremoniji sa stručnjacima: 'Čini mi se da je Filip malo zaljubljen, ali...'

Tamara Razum i Filip Belić imali su posebnu kemiju na posljednjoj ceremoniji sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu'. Primijetili su to svi oko njih te su počeli navijati da nakon showa ostaju zajedno. Samoborčanka je sad prokomentirala situaciju pred stručnjacima te zaključila kako postoji šansa da je Zagrepčanin zaljubljen u nju.

- I meni se čini kao da malo je, ali on i dalje tvrdi kako je to isključivo na prijateljskoj bazi. No najbolje da pitate njega - rekla je za RTL.

Filip je naglasio kako je pozitivno utjecao na Tamaru.

Foto: RTL

- Uvijek sam bila nježna, možda sam postala nježnija prema njemu, ali ne bih sad rekla da sam postala tiša, nego da sam više ušla u svoju žensku energiju, što smatram pozitivnom promjenom - rekla je.

Također, i on se promijenio. Postao je više uključiv, što su primijetili i stručnjaci.

- Ne mogu reći da sam zaslužna za njegovu promjenu, ali vjerujem da sam ga potaknula da se više uključi - rekla je te dodala kako je budućnost nepredvidiva.

Foto: RTL

Iako se u početku nisu slagali, brzo su postali prijatelji i jedan od omiljenih parova ove sezone. Filip je Tamaru upoznao sa svojom bakom, koja mu je jedna od najvažnijih osoba, a i Tamara je njega upoznala sa svojom obitelji.