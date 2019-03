Tamara Vrdoljak: 'Vjenčanje je bilo bajka, djeca su bila uz nas'

Zagrebačka glumica Tamara Garbajs Vrdoljak (42) u intervjuu za časopis Story progovorila je o svojoj drugoj trudnoći te još uvijek svježem braku s onkologom Dankom Velimirom Vrdoljakom za kojeg se udala prošle godine.

- On je predivan čovjek, otac i suprug, oslonac na bezbroj razina te prepun razumijevanja i ljubavi. Na nebrojeno me načina trajno, neprekidno i temeljito nastoji razmaziti. Jedno smo drugom najbolje društvo, on je moj najbolji prijatelj - rekla je Tamara i otkrila kako 'teče' njezina druga trudnoća.

- U potpunosti uživam u trudnoći, opuštena sam i sretna jer sve prolazi uredno. Prva tri mjeseca glumila sam u matičnom kazalištu Trešnja, ali zbog svojih sam godina i prema preporuci liječnice početkom drugog tromjesečja prestala igrati predstave. Nisam se osjećala sigurno na sceni, teško sam hvatala dah i mučnine su napravile svoje pa sam se morala odreći uživanja u poslu - rekla je glumica te otkrila kako je u prvoj trudnoći bila puno više zabrinuta i uplašena jer je prva tri mjeseca paralelno snimala seriju te film.

- U prvoj trudnoći nisam imala mučnine. Sada sam ih imala prva tri mjeseca i neprestano mi se spavalo. Znam slušati svoje tijelo i ponašam se u skladu s tim - otkrila je Tamara koja s bivšim vaterpolistom Hrvojem Šintićem ima sina Tomu (11).

- Moj se sin predivno ponaša, veseli se bebi, planira igru i ponosan je na svoju ulogu zaštitnika. Priča bebi na trbuh, ponekad joj i šapne da ja kao ne čujem: 'Joj, naša mama ti je nekad jako dosadna, stalno bi da pričamo o školi i učenju, ali je i smiješna, vidjet ćeš'. Nježan je, pazi na trbuh kad me grli, ljubi bebu preko trbuha za dobro jutro. Čak je i pronašao pjesmicu koju joj pušta kako bi je beba prepoznala kad se rodi - otkrila je glumica koja posebno veliku pozornost posvećuje onom što jede te govori kako obožava svježe voće i povrće, a često i vježba.

Poznatog onkologa Vrdoljaka upoznala je prošle godine, a tek nekoliko mjeseci kasnije par se vjenčao na Palmižanskim otocima.

- Moje pripreme za vjenčanje trajale su sedam minuta u kabini jedrilice, bez ogledala, šminke i s jedinim čovjekom na svijetu u kojeg vjerujem i za kojeg znam da želim hodati uz njega. Zato je bajka. Bilo nam je važno da djeca budu s nama - objašnjava Tamara koja u trudnoći, kako kaže, najviše voli nositi suprugove majice.

- On ima najbolje majice na svijetu i ja ih kradem svakodnevno. Uostalom, to sam radila i kad još nisam bila trudna. Kupila sam nekoliko udobnih i korisnih trudničkih komada, za vježbanje i hodanje. Trudničke traperice i suprugove majice rješavaju moje modne potrebe - dodaje za Story Tamara koja se u trudnoći uvelike posvetila napornom vježbanju, a time se nedavno pohvalila i pratiteljima na društvenim mrežama.

S obzirom na to da joj ovo nije prva trudnoća i da pripada 'riskantnoj' skupini trudnica, kaže da je promijenila navike kako bi sve prošlo u najboljem redu.

Naime, trudna zagrebačka glumica iza sebe ima već jedan brak, i to s vaterpolistom Hrvojem Šintićem (41), a par je papire za razvod predao pet godina nakon velikog vjenčanja. Tada se govorilo da je glavni razlog njihovog prekida Tamarina veza s Markom Vrdoljakom (45).

Sa sinom slavnog redatelja i glumca Antuna Vrdoljaka (87) bila je u ozbiljnoj vezi sedam godina, ali se ni s njim nije skrasila već su odlučili krenuti svatko svojim putem.

Naime, prošle godine prekinula je s njim pa prohodala s liječnikom Andrejem Rothom. Nakon samo mjesec dana veze udala se za njegovog šefa i sada zaljubljeni par čeka bebicu čiji spol glumica još uvijek nije otkrila.

