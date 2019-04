Tara i Dino dobili sve desetke i oduševili žiri: 'Ovo je vaš dan!' Prva pjesma kojom su se predstavili bila je 'Dream A Little Dream of Me', a druga 'Loše vino' benda Bijelo dugme. Žiri ih je nagradio najboljim ocjenama, a gledatelji glasovima pa su prošli u polufinale