Tara iskreno o bulimiji: 'Uvijek sam mislila kako sam debela...'

Zagrebačka glumica Tara Thaller (21) koju smo imali prilike gledati u seriji 'Uspjeh' te u showu 'Zvijezde pjevaju' nedavno se na društvenim mrežama pohvalila činjenicom da je upisala Akademiju dramskih umjetnosti u Sarajevu, a nedavno je za IN Magazin progovorila o stvarima iz privatnog života - vegetarijanstvu, problemima s kilažom i planovima o budućnosti.

Nakon što se skinula gola za seriju 'Uspjeh' koja je osvojila nekoliko nagrada, glumica je otkrila kako je ipak strahovala na reakcije svoje obitelji.

Foto: HRT

- Mislim da cjelokupna uloga vrijedi toliko da se skinem i nije to ništa vulgarno ni ružno. Isto tako, mislim da je to samo ljudsko tijelo, mi smo ti koji iz njega radimo ne znam što. Samo, eto, zato što se radi o meni jer sam njihova kći, unuka, sestra, što god, onda se na to malo drukčije gleda. Ljudi znaju imati zle komentare ili nekakve ulete. Ja sam dobila nekoliko uleta koji su glasili: 'Vidio sam te golu pa možemo preskočit ne znam što - objasnila je Tara koja je dodala kako zbog posla nikad ne bi pristala konzumirati meso, s obzirom na to da je vegetarijanka od svoje šeste godine.

- To je krenulo od mame u smislu da me ona jednostavno upoznala s tim što je zapravo meso, što se tu događa. Mnogo djece nije toga svjesno, možda kasnije otkriju, nekako se to meso uvijek maskira - izjavila je zagrebačka glumica. I dok je danas zadovoljna svojim izgledom, kao mlada nije bila.

- Ja ne bih htjela mršavjeti ili se debljati ne znam koliko kila za neku ulogu jer sam imala problema sa slikom o sebi kada sam bila tinejdžerica. Zbog sklonosti prema anoreksiji i bulimiji ne bih htjela sebe ugrožavati - rekla je te objasnila kako je kao tinejdžerica cijelo vrijeme mislila da je debela.

- I sad nekad, ali mislim da se svi nekad tako osjećamo, lošiji i bolji dani, ali sad imam drugu razinu, racionalnu, znam da nisam i da je bitno da sam zdrava - zaključila je glumica.

