Tara je napustila 'Love Island Adriju': 'Javit ću se Vukašinu!'

Tara je napustila 'Love Island Adriju' nakon što je Luka odabrao novu bombshell Anju kao svoju partnericu u vili. Islanderi su emotivno otpratili jednu od najomiljenijih kandidatkinja showa, a ona priznaje - svi parovi jednako zaslužuju pobjedu. 'Love Island Adria' pratite od nedjelje do petka od 20 sati na platformi Voyo!

- Iskreno, nisam ljuta na Luku, ali ne mogu reći da mi je omiljena osoba - kroz smijeh je Tara komentirala nakon svog ispadanja.

- Mislim da sam ostavila trag i da će moja energija biti tu - dodala je.

Foto: SERGIO-VILLALBA-STUDIO

Otkrila je kroz smijeh i da će se javiti Vukašinu!

- Da, javit ću se, bilo bi mi drago vidjeti ga, mislim da bi imali puno toga za pričati - komentirala je Tara.

Smatra da bi se odnos s Vukašinom mogao razviti i bilo joj je, kaže, teško što je otišao.

- Mislim da smo radili po osjećaju, ne bih promijenila kako smo se mi prepoznali jer je to bio naš put - objasnila je odnos s Vukašinom.

Foto: SERGIO-VILLALBA-STUDIO

S Lukom se, kaže, nije osjećala dobro, nisu kliknuli.

- Volim kad je netko siguran u sebe i zna što hoće - objasnila je.

- Mislim da nitko od dečkiju nije moj tip, većina su mi postali dobri prijatelji, super su momci - diplomatski je ustvrdila Tara.

- Navijam za sve, svi zaslužuju pobjedu jednako - zaključila je nakon napuštanja 'Love Island Adria' vile.