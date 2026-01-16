Obavijesti

Show

Komentari 0
DOBROTVORNA PREDSTAVA

Tarik Filipović i Dinamo u čast Ćire Blaževića: Siguran sam da će novac otići u prave ruke...

Piše Davor Lugarić,
Čitanje članka: 2 min
Tarik Filipović i Dinamo u čast Ćire Blaževića: Siguran sam da će novac otići u prave ruke...
Foto: Damir Špehar/Pixsell

Monodrama ‘Ćiro’ došla je do 300. izvedbe, koja će biti dobrotvorna 9. veljače u Kerempuhu

Admiral

U ožujku 2017. godine Tarik Filipović praizveo je autorsku monodramu "Ćiro". Gotovo devet godina kasnije, njegova je sjajna predstava došla do 300. izvedbe, koja će u zagrebačkom Satiričkom kazalištu Kerempuh biti 9. veljače u 20 sati. Ćiro je preminuo 8. veljače 2023. godine, a rođen je 10. veljače 1933.

- Zakapario sam ja davno prije taj datum, između ta dva dana. Onda su se javili iz Dinamove zaklade Nema predaje, pa će ovo biti dobrotvorna izvedba i zbog toga mi je drago jer sam siguran da će novac otići u prave ruke - rekao nam je Tarik Filipović.

Foto: Kazalište Kerempuh

Prije izvedbe bit će predstavljene donacije Dinamove zaklade Nema predaje. Kao i svaki put, prihod od ulaznica bit će usmjeren onima kojima su ta sredstva neophodna. Cijena ulaznice iznosi 25 eura i mogu se kupiti na blagajni Kerempuha i putem on-line sustava koji koristi kazalište Kerempuh.

Prije nekoliko godina, otkriva Tarik Filipović, mislio je da je s predstavom gotovo.

- Pa odigrao sam ih tad nešto više od 200. Mislio sam da je to kraj, ali tad nas je, nažalost, Ćiro napustio i krenuli su pozivi sa svih strana svijeta da opet počnem igrati tu predstavu. I tako sam nastavio i igrat ću je dok me noge nose, jer uvijek će biti ljudi koji će se rado prisjetiti 'trenera svih trenera'.

S bijelim šalom oko vrata Tarik neodoljivo podsjeća na velikog Ćiru, koji je uvelike utjecao na glumca.

storyeditor/2026-01-16/PXL_300417_16441750.jpg
storyeditor/2026-01-16/PXL_300417_16441750.jpg | Foto: Damir Špehar/Pixsell

"Što je Ćiro Blažević predstavljao za Tarika kroz njegovo sazrijevanje, kao čovjeka i kao strastvenog nogometnog navijača? Na koji je način ličnost Ćire Blaževića inspirirala Tarika Filipovića nakon dugogodišnjeg prijateljstva, vidjet ćemo kroz ovu duhovitu, ali i dirljivu monodramu", stoji na stranicama Kerempuha o predstavi. A Tarik nam je prepričao kako je to izgledalo kad ga je gledao akter njegove monodrame, čovjek koji je na ovim prostorima bio mnogo više od nogometnog trenera.

HUMANITARNA NOTA Dobrotvorna predstava u čast Miroslava Ćire Blaževića u Kerempuhu: Evo kako do karata
Dobrotvorna predstava u čast Miroslava Ćire Blaževića u Kerempuhu: Evo kako do karata

- Ćiro je predstavu gledao čak sedam puta. Prvi put je bio na premijeri u njegovu rodnom Travniku. Bilo je onako, znate, ja sam predstavu radio više kroz humor, jer takav on i je, onaj bosanski, kad i teške stvari lakše prolaziš kroz humor. Ubrzo je bila i zagrebačka premijera. Tad su Ćirina obitelj i prijatelji rekli kako je predstava super - prisjetio se Tarik.

Foto: Kazalište Kerempuh

Dodao je i kako je tad uvijek rječiti Ćiro izgovorio nešto što nikad neće zaboraviti.

- 'Sine, hvala ti što si me za života učinio besmrtnim'. To mi je rekao Ćiro i te riječi imaju posebnu težinu - kaže Tarik.

Godinama nakon rečenice koja godi došla je i ova 300. izvedba, a k tomu, uz Ćirin voljeni klub i dobrotvorna.

- To je predstava koju stvarno jako volim, jako sam emotivan. U njoj uživam u svakoj sekundi. Jer nije presudno skinuti glas i mimiku, važno je ‘ući’ u lik, u glavu i kožu, a imam osjećaj da bi Ćiro mogao biti cijeli dan - dodao je Tarik Filipović. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Čak sedam puta tražila ljubav: Rekorderku iz 'Ljubav je na selu' danas mnogi ne bi prepoznali
REALITY POVRATNICA

Čak sedam puta tražila ljubav: Rekorderku iz 'Ljubav je na selu' danas mnogi ne bi prepoznali

Ines Petrić gledali smo u showu 'Ljubav je na selu', a posljednji je put bila na farmi Radoslava Biskupovića. Inače je frizerka i vizažistica s dugim iskustvom
FOTO Evo kako je prije gotovo 10 godina izgledala Barbara Kotarski, djevojka Mate Rimca
BILA NA IZBORU ZA MISS

FOTO Evo kako je prije gotovo 10 godina izgledala Barbara Kotarski, djevojka Mate Rimca

U srijedu navečer u zagrebačkom HNK-u održao se koncert 'Glazbeni te zove' na kojeg je stigao Mate Rimac, a s njim je došla Barbara Kotarski. Budući da su se za vrijeme koncerta držali za ruke, krenula su nagađanja o njihovoj vezi, a na naš upit ona to nije demantirala.
Što će biti u serijama u petak?
DNEVNI PREGLED

Što će biti u serijama u petak?

Doznajte što vas očekuje ovog petka u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', 'Daleki grad', 'Tajne prošlosti', 'Cacau'...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026