Tarik Filipović i Dinamo u čast Ćire Blaževića: Siguran sam da će novac otići u prave ruke...

U ožujku 2017. godine Tarik Filipović praizveo je autorsku monodramu "Ćiro". Gotovo devet godina kasnije, njegova je sjajna predstava došla do 300. izvedbe, koja će u zagrebačkom Satiričkom kazalištu Kerempuh biti 9. veljače u 20 sati. Ćiro je preminuo 8. veljače 2023. godine, a rođen je 10. veljače 1933.

- Zakapario sam ja davno prije taj datum, između ta dva dana. Onda su se javili iz Dinamove zaklade Nema predaje, pa će ovo biti dobrotvorna izvedba i zbog toga mi je drago jer sam siguran da će novac otići u prave ruke - rekao nam je Tarik Filipović.

Foto: Kazalište Kerempuh

Prije izvedbe bit će predstavljene donacije Dinamove zaklade Nema predaje. Kao i svaki put, prihod od ulaznica bit će usmjeren onima kojima su ta sredstva neophodna. Cijena ulaznice iznosi 25 eura i mogu se kupiti na blagajni Kerempuha i putem on-line sustava koji koristi kazalište Kerempuh.

Prije nekoliko godina, otkriva Tarik Filipović, mislio je da je s predstavom gotovo.

- Pa odigrao sam ih tad nešto više od 200. Mislio sam da je to kraj, ali tad nas je, nažalost, Ćiro napustio i krenuli su pozivi sa svih strana svijeta da opet počnem igrati tu predstavu. I tako sam nastavio i igrat ću je dok me noge nose, jer uvijek će biti ljudi koji će se rado prisjetiti 'trenera svih trenera'.

S bijelim šalom oko vrata Tarik neodoljivo podsjeća na velikog Ćiru, koji je uvelike utjecao na glumca.

storyeditor/2026-01-16/PXL_300417_16441750.jpg | Foto: Damir Špehar/Pixsell

"Što je Ćiro Blažević predstavljao za Tarika kroz njegovo sazrijevanje, kao čovjeka i kao strastvenog nogometnog navijača? Na koji je način ličnost Ćire Blaževića inspirirala Tarika Filipovića nakon dugogodišnjeg prijateljstva, vidjet ćemo kroz ovu duhovitu, ali i dirljivu monodramu", stoji na stranicama Kerempuha o predstavi. A Tarik nam je prepričao kako je to izgledalo kad ga je gledao akter njegove monodrame, čovjek koji je na ovim prostorima bio mnogo više od nogometnog trenera.

- Ćiro je predstavu gledao čak sedam puta. Prvi put je bio na premijeri u njegovu rodnom Travniku. Bilo je onako, znate, ja sam predstavu radio više kroz humor, jer takav on i je, onaj bosanski, kad i teške stvari lakše prolaziš kroz humor. Ubrzo je bila i zagrebačka premijera. Tad su Ćirina obitelj i prijatelji rekli kako je predstava super - prisjetio se Tarik.

Foto: Kazalište Kerempuh

Dodao je i kako je tad uvijek rječiti Ćiro izgovorio nešto što nikad neće zaboraviti.

- 'Sine, hvala ti što si me za života učinio besmrtnim'. To mi je rekao Ćiro i te riječi imaju posebnu težinu - kaže Tarik.

Godinama nakon rečenice koja godi došla je i ova 300. izvedba, a k tomu, uz Ćirin voljeni klub i dobrotvorna.

- To je predstava koju stvarno jako volim, jako sam emotivan. U njoj uživam u svakoj sekundi. Jer nije presudno skinuti glas i mimiku, važno je ‘ući’ u lik, u glavu i kožu, a imam osjećaj da bi Ćiro mogao biti cijeli dan - dodao je Tarik Filipović.