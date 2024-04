Tarik Filipović: 'Zbog sestre sam danas ovo što jesam. Hvala joj'

Tarik Filipović (52) u utorak je bio gost u emisiji 'U svom filmu' urednice Tončice Čeljuske. Kazališni i filmski glumac otkrio je kako ljeta provodi s obitelji u kući u Istri, a posljednjih godina on i supruga odlaze na Hvar, gdje se druže s Dinom Rađom i njegovom suprugom Viktorijom.

- Nismo igrali nikad košarku, nego nogomet protiv naših sinova. A Dino kao vrhunski sportaš, ne voli gubiti. Rekao mi je - 'slušaj, nemoj slučajno puštati! Ima da ih dobijemo i gotovo!' I stvarno smo ih 'razbili' da su kukali danima. Ja bih i popustio, ali smo se Dino i ja složili da je ovo bolje za njih – da vide kako se za svaki uspjeh moraš jako potruditi - rekao je Filipović.

Foto: Screenshot HRT

Tarik je glumio u jednoj od najuspješnijih humorističkih serija HRT-a 'Bitange i princeze', a već dugi niz godina voditelj je najdugovječnijeg kviza 'Tko želi biti milijunaš'. Ipak, kao dječak je htio biti nogometaš i košarkaš.

- Zahvalan sam mojoj starijoj sestri Emini koja me, nakon neuspješnih pokušaja da postanem vrhunski sportaš, odvela u Dječje kazalište u Zenici u kojem je ona već bila zvijezda, i zbog koje sam danas to što jesam - rekao je Filipović.

Prisjetio se i vrhunca svoje karijere, kada je igrao u kultnoj predstavi 'Izbacivači' u teatru Exit, potkraj 90-ih sa Sretenom Mokrovićem, Reneom Bitorajcem i Mariom Mirkovićem.

Foto: Screenshot HRT

- Bio je to doista studiozan rad, nije bilo roka kad ćemo odigrati premijeru, cijeli tekst je rezultat autorskog rada cijelog našeg tima s Matkom Ragužem. I tad smo se doista osjećali kao Beatlesi. Nakon svake predstave čekalo bi nas 50-60 cura, a kad bi prolazio na dan predstave pored kazališta, iz auta sam gledao redove pred blagajnom. Izlazio sam mnogo, dolazio kući u jutarnje sate, istuširao se i sjeo u kombi koji bi me vozio na set, pa navečer opet sve ispočetka, izlasci, bez spavanja… I tako je to išlo dok nisam upoznao svoju suprugu, njoj sam zahvalan da danas s 50 godina živim i osjećam se bolje nego s 30. Ali volim društvo, volim izlaske, volim i zapjevati - rekao je Tarik.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:29 vox hrvatska turska tarik filipović | Video: 24sata/Video

Inače, Tarik i Lejla vjenčali su se 2008. godine, a zajedno imaju sina Armana.

Foto: Igor Soban/Pixsell