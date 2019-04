Tarik se vraća 'Milijunašu': Žao mi je što ću napustiti 'Potjeru'

Kviz 'Tko želi biti milijunaš' na HRT-u se prikazivao osam godina, od 2002. do 2010., a kroz sedam sezona emitirali su 521 emisiju. O uspjehu naše inačice kviza svjedoči i to što je prema ocjeni Celadora bila jedna od najboljih verzija između 120 koje su se dotad emitirale diljem svijeta. Voditelj kviza bio je Tarik Filipović (47) i upravo će on od jeseni ponovno natjecateljima postavljati pitanja, piše Jutarnji list.

- Taj kviz bio je godinama dio mog života, a stvarno sam uživao radeći ga. S vremenom mi je ova emisija postala mnogo više od poslovnog angažmana, a veliko mi je zadovoljstvo što je to prepoznala i publika i moji šefovi koji su mi ponovno pružili priliku da vodim ovaj televizijski program - rekao je Filipović za Jutarnji list.

Nakon milijunaša, Tarik je postao voditelj kviza 'Potjera' koji se na televiziji prikazuje od 2013., a trenutačno se emitira njegova šesta sezona. Ipak, Filipović najvjerojatnije neće dočekati sedmu sezonu u ovom kvizu.

- Žao mi je što ću najvjerojatnije morati kazati zbogom 'Potjeri', ali svjestan sam da ne mogu istodobno voditi i 'Potjeru' i 'Milijunaša'. Razuman sam čovjek i kao takav shvaćam da bi to bilo puno previše, a zbog čega bih patio i kao glumac. Ponovit ću, žao mi je što odlazim iz 'Potjere', ali bilo bi mi još više žao da ne vodim 'Milijunaša' - kazao je Filipović te dodao da ne zna tko će ga na jesen zamijeniti.

Inače, Mira Bićanić (46) prva je i jedina natjecateljica koja je 2003. osvojila milijun kuna u ovom popularnom kvizu. Prije 'Milijunaša', radila je u Poljoprivrednoj školi, a danas radi u zagrebačkoj Pravoslavnoj gimnaziji kao profesorica hrvatskog jezika.

