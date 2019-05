Tata je htio da budem doktor, a ja sam sad postao doktor tanga

Modni stilist Marko Grubnić (37) 'preživio' je i peti dvoboj u desetoj emisiji showa 'Ples sa zvijezdama', pa kući 'poslao' blogericu Sonju Kovač (34).

S mentoricom Elom prvo je otplesao cha cha cha, a zatim tango za kojeg je dobio četiri desetke od žirija. Zbog svega su ga prozvali doktorom tanga.

- Moj tata će biti sretan. Cijeli je život htio da budem doktor, a sada sam postao doktor tanga - rekao je. Kada su mu se slegnuli dojmovi nakon showa, još jednom se zahvalio žiriju i glasačima.

- Hvala vam od srca na toj tituli. Da bi se došlo do ovog lijepog epiteta 'doktor tanga' trebalo je jako puno i predano raditi. Ja uvijek dajem 100% sebe i još malo više od toga. Rad me ne umara, naprotiv, jako me veseli. Radim puno i naporno sve ovo vrijeme, tako da sam jako ponosan na ovu titulu, ali i na činjenicu da sam uspješno otplesao već 10 emisija, izborio se skoro za svaku sljedeću... sve ovo je već više od očekivanog i više od pobjede - komentirao je Grubnić.

Marko uz taj epitet nosi i onaj 'eliminatora' jer je dosada pobijedio u svim dvobojima.

- Razmišljao sam da otvorim školu 'Plesni dvoboj'. Naučite plesati sa mnom u 30 sekundi - našalio se.

