Tata mu kupovao skupocjene satove s kojima se hvalio, sada se odrekao obitelji Beckham

Najstariji sin Davida i Victorije Beckham, Brooklyn Beckham, dugo je bio poznat po tome što slijedi očeve stope, od kratke nogometne karijere do ljubavi prema modi i tetovažama. Tu strast naslijedio je i prema luksuznim satovima, izgradivši impresivnu kolekciju. Ipak, dok njegovo zapešće krase darovi koji simboliziraju obiteljsku povezanost, početkom ove godine ta je veza javno i, čini se, nepovratno pukla.

Foto: Instagram/Brooklyn Beckham

Brooklyn je interes za satove razvio zahvaljujući ocu, koji mu je za rođendane poklanjao iznimno vrijedne primjerke. Za 18. rođendan dobio je vintage Rolex Submariner, model poznat kao "Steve McQueen", dok mu je za 21. rođendan darovao krunski dragulj njegove kolekcije: Patek Philippe Nautilus 5711/1R od ružičastog zlata. Brooklyn je u jednom intervjuu potvrdio da mu je to najdraži sat i da ga nosi gotovo svakodnevno. S obzirom na to da se model više ne proizvodi, njegova tržišna vrijednost danas se procjenjuje na između 150.000 i 190.000 eura.

Njegova kolekcija, koja broji desetak satova i čija se ukupna vrijednost procjenjuje na više od pola milijuna eura, uključuje i nekoliko modernih Rolex modela poput "Hulka", "Pepsija" i "Batmana". Znakovito je, međutim, da su neki od novijih komada stigli od obitelji njegove supruge Nicole Peltz. Primjerice, za Božić su on i Nicola dobili usklađene zlatne satove Cartier Panthère od njezine majke, Claudije Heffner Peltz.

Foto: Instagram/Brooklyn Beckham

S druge strane, početkom siječnja idilična slika raspala se u javnom sukobu koji je šokirao pratitelje slavne obitelji. Brooklyn je na svom Instagram profilu objavio dugačku i oštru izjavu u kojoj je optužio roditelje da stavljaju "Brand Beckham" ispred obitelji i da "beskonačno pokušavaju uništiti" njegov brak.

Prema njegovim riječima, majka Victoria namjerno je odustala od izrade Nicoline vjenčanice u zadnji tren, a na samom vjenčanju mu je "ukrala" prvi ples sa suprugom kako bi ona plesala s njim, što ga je, kako tvrdi, ostavilo "poniženim". "Obiteljska 'ljubav' odlučuje se prema tome koliko objavljuješ na društvenim mrežama", napisao je, dodavši kako nema želju za pomirenjem.

Foto: Instagram/Brooklyn Beckham

David Beckham je, gostujući u jednoj emisiji, tek suptilno komentirao kako "djeci treba dopustiti da griješe". Ovaj raskol otvorio je i pitanje nasljedstva, posebice goleme kolekcije satova Davida Beckhama, koja uključuje unikatne i neprocjenjive primjerke.

Dok Brooklyn nastavlja graditi život sa suprugom Nicolom u Sjedinjenim Državama, daleko od britanskih korijena, satovi na njegovoj ruci ostaju kao podsjetnik na raskošnu prošlost i obitelj s kojom je prekinuo sve veze. Čini se da je, barem zasad, odabrao svoj put, čak i ako to znači odreći se svega što je "Brand Beckham" predstavljao.



