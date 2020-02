'Tata, neizmjerno te volim i ponosan sam što sam tvoj sin'

Poznati holivudski glumac Kirk Douglas preminuo je u srijedu u 103. godini, priopćila je javnosti njegova obitelj.

- S velikom tugom moja braća i ja obavještavamo vas da je naš otac preminuo. Za cijeli svijet on je bio legenda, glumac iz zlatnog doba filmova koji je doživio zlatne godine, humanitarac čija je predanost pravdi i ciljevima uzor kojem svi možemo težiti. Ali za moju braću i mene, za svoju unučad i za svoju suprugu, on je bio dio obitelji. Njegov život bio je ispunjen, njegova ostvarenja pamtit će generacije, kao i njegov humanitarni rad. Završiti ću s riječima koje sam mu rekao na njegov posljednji rođendan "Tata, toliko te volim i ponosan sam što sam tvoj sin" -javnosti se obratio glumac Michael Douglas.

- 'Bio je legenda u pravom smislu te riječi', 'Jedan od najvećih u povijesti', 'Spartak se nikad neće zaboraviti', 'Znam da je imao više od 100 godina, ali izgledao je neuništivo- samo je dio poruka tužnih obožavatelja koji žale za odlaskom legende.

Od Kirka Douglasa počele su se opraštati i brojne poznate osobe.

- Bravo, Kirk Douglas na izvrsnom životu! Hvala ti što si s nama velikodušno dijelio svoj talent. Film koji smo zajedno snimili zauvijek će imati posebno mjesto u mojem srcu. Šaljem ljubav tvoj supruzi Anne i vašoj obitelji - napisala je Mitzi Gaynor, koja je s Kirkom glumila u filmu "For love or momey"

Bravo Kirk Douglas on an incredible life. Thank you for so generously sharing your amazing talent with all of us. The film we made together will always hold a special place in my heart. My love to Anne & your beautiful family. #KirkDouglas — Mitzi Gaynor (@TheMitziGaynor) February 5, 2020

- Moje saučešće obitelji Douglas. Bio je ikona industrije - napisao je glumac William Shatner.

Condolences to the family of Kirk Douglas. What an incredible icon he was in this industry! 😞 — William Shatner (@WilliamShatner) February 5, 2020

- .Bio je prvak u raznim ciljevima, i živio je ispunjen život.. Bio je obožavan i voljen. Svima će nam nedostajati - napisao je glumac George Takei.

Legendary actor Kirk Douglas has passed on today at the age of 103. An Academy Award winning actor and recipient of the Presidential Medal of Freedom, Douglas was a champion for many just causes and lived a long and storied life. He was adored and beloved, and he shall be missed. — George Takei (@GeorgeTakei) February 5, 2020

Iz organizacije nagrade Oscar od Kirka su se oprostili jednom njegovom izjavom

- Htio sam postati glumac od 2. razreda osnovne škole. Glumio sam postolara, a nakon nastupa tata mi je dao mog prvog Oskara. Sladoled.

“I wanted to be an actor ever since I was a kid in the second grade. I did a play, and my mother made a black apron, and I played a shoemaker. After the performance, [my father] gave me my first Oscar: an ice cream cone.” -Kirk Douglas



Goodbye to a Hollywood legend. pic.twitter.com/vnu1Hkb2FA — The Academy (@TheAcademy) February 5, 2020

- Kirk Douglas. Scalawag koji nas je sve inspirirao. 103 godine na ovoj zemlji. Pa to dobro zvuči. Bilo je divno družiti se s tobom, čovječe - napisao je Danny De Vito.