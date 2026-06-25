Tatjana Jurić bodrila 'vatrene' u Torontu, otkrila je koji ju je trenutak posebno dirnuo...

Radijska i televizijska voditeljica Tatjana Jurić ovih dana boravi u Kanadi, gdje je s tribina stadiona u Torontu bodrila hrvatsku nogometnu reprezentaciju.

- Slušati himnu na stadionu u Torontu gledajući svoju obitelj u Kanadi sa suzama u očima: neopisivo - poručila je Tatjana dok je nasmijana pozirala među navijačima.

Podijelila je i nekoliko snimki s utakmice. Podsjetimo, 'vatreni' su pobjedom protiv Paname zadržali izglede za plasman u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva. U subotu ih očekuje treća utakmica skupine protiv Gane, koja se po lokalnom vremenu u Hrvatskoj igra u 23 sata.