Slušati himnu na stadionu u Torontu gledajući svoju obitelj u Kanadi sa suzama u očima: neopisivo, poručila je voditeljica
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Tatjana Jurić bodrila 'vatrene' u Torontu, otkrila je koji ju je trenutak posebno dirnuo...
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Radijska i televizijska voditeljica Tatjana Jurić ovih dana boravi u Kanadi, gdje je s tribina stadiona u Torontu bodrila hrvatsku nogometnu reprezentaciju.
- Slušati himnu na stadionu u Torontu gledajući svoju obitelj u Kanadi sa suzama u očima: neopisivo - poručila je Tatjana dok je nasmijana pozirala među navijačima.
Podijelila je i nekoliko snimki s utakmice. Podsjetimo, 'vatreni' su pobjedom protiv Paname zadržali izglede za plasman u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva. U subotu ih očekuje treća utakmica skupine protiv Gane, koja se po lokalnom vremenu u Hrvatskoj igra u 23 sata.
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