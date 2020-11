Tatjana Jurić: Prekinula sam sa Zubakom jer je izostalo sve ono što zaručnički prsten simbolizira

Prekid se zaista dogodio. Kumovao mu je izostanak svega onoga što jedan takav prsten simbolizira, otkrila je voditeljica i dodala kako i dalje vjeruje u ljubav...

<p>Radijska voditeljica <strong>Tatjana Jurić </strong>(38), koja već neko vrijeme ne nosi zaručnički prsten, sada je priznala da je prekinula s poduzetnikom<strong> Ivanom Zubakom</strong>.</p><p>- Prekid se zaista dogodio. Kumovao mu je izostanak svega onoga što jedan takav prsten simbolizira - rekla je za <a href="https://slobodnadalmacija.hr/mozaik/showbiz/tatjana-juric-nisam-vise-sa-ivanom-zubakom-prekidu-je-kumovao-izostanak-svega-onoga-sto-zarucnicki-prsten-simbolizira-1058658" target="_blank">Reflektor Slobodne Dalmacije</a>.</p><p>A evo što kaže vjeruje li još u ljubav.</p><p>- Naravno! Za sve šta vaja, moraš imat force, zar ne!? - poručila je.</p><p>Osvrnula se i na majku koja je preminula prije tri godine nakon što je izgubila bitku s Alzheimerovom bolesti.</p><p>- Bolest moje majke, pa u konačnici i njezin odlazak, meni je osobno donijela golemo emotivno sazrijevanje. Kažu da osoba tek odlaskom roditelja u potpunosti odraste, i to je u mnogočemu upravo tako. A kada je član naše obitelji bolestan, na neki način bolesna je i cijela obitelj. I tek tada uistinu spoznaš koliko su u životu bitni samo i jedino ljudi. Koliko je odricanja za ljubav potrebno i koliko na kraju dana samo to vrijedi - ispričala je, a potom zaključila:</p><p>- Iznijeti sebe i svoje kad dođe teško, samo se to računa i samo su to trenuci koji ti mnoge stvari postave na svoje mjesto.</p>