Taylor je manifestirala vezu s Travisom? 'Želim biti s nekim tko ima vlastiti glas i ambicije'

Pjevačica Taylor Swift (34) i američki nogometaš Travis Kelce (34) nedavno su potvrdili da su u vezi. Sada je isplivao Taylorin stari intervju u kojem je, kako brojni fanovi smatraju, manifestirala vezu s nogometašem.

Swift je 2009. godine za magazin Glamour otkrila kakvu vezu želi imati.

- Uvijek će to biti veza na daljinu, čak i ako dečko s kojim sam u vezi živi u kući pokraj mene u Nashvilleu. Letjela bih da ga posjetim i plaćala mu let da on mene posjeti. Smatram da bi veza uključivala puno planiranja, a ja se već suočavam s puno planiranja u životu. Naravno, kad bih upoznala nekog tko je toga vrijedan, vjerojatno bih prestala tako razmišljati - rekla je Swift.

Njeni fanovi smatraju da njena izjava savršeno opisuje vezu s Kelceom. Pjevačica često putuje kako bi išla na Travisove utakmice, a on je putovao kako bi ju podržao tijekom turneje. Taylor je putovala i u Missouri gdje Travis živi, a on je dolazio u New York.

Tijekom intervjua su ju pitali i mora li dečko biti uspješan kao i ona.

- Mislim da je to više pitanje samouvjerenosti. Ne želim biti s nekim tko će dopustiti da ja planiram sve i da sve kontroliram. Meni je prirodno planirati, ali bih radije bila s nekim tko ima vlastiti glas, strast i ambiciju - rekla je tada. Obožavatelji smatraju da je Travis upravo takav, strastven oko posla.