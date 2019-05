Taylor 'poklopila' novinaru: 'To nikad ne biste pitali muškarca'

U posljednje vrijeme pjevačica je ponovno sve češće u medijima zbog promocije svog albuma i turneje pa je tako dala intervju i za njemački Deutsche Presse-Agentur. Jedno pitanje novinara tom ju je prilikom potpuno izbacilo iz takta, a radi se o približavanju tridesetoj te majčinstvu.

Foto: Doug Peters/Press Association/PIXSELL

- Neću odgovoriti na to pitanje. Mislim da to nikad ne biste pitali mog muškog kolegu kad navrši 30 godina - odbrusila je Taylor Swift (29) novinaru i dala mu jasno do znanja da pitanje smatra seksističkim i neprimjerenim.

Foto: Instagram

Iako nema djece, Swift 'djecom' naziva svoje mnogobrojne mačke. Srce joj je pak, nakon nekolicine turbulentnih i propalih, opjevanih veza, osvojio britanski glumac Joe Alwyn (28), a Taylor drži do privatnosti više nego ikad.

Sve više vremena nastoji provoditi s obitelji i voljenim osobama, a odnedavno se ponovno zajedno s majkom bori protiv njezine teške bolesti. Oba su joj roditelja preživjela rak, a majka ponovno vodi bitku za svoj život. U intervjuu za časopis Elle, Swift je govorila o teškoj dijagnozi te priznala da ju je to potpuno dotuklo.