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'PATIENT ZERO'

Taylor Swift najavila novi singl

Piše Magdalena Mucić,
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Taylor Swift najavila novi singl
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Foto: JENNIFER GAUTHIER
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Taylor Swift na Instagramu je napisala kako je jedva dočekala fanovima priopćiti lijepu vijest da njen novi singl 'Patient Zero' stiže 25. rujna

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Taylor Swift oduševila je fanove novom objavom na Instagramu u kojoj je otkrila kako uskoro izlazi njen novi singl 'Patient Zero'.

- S nestrpljenjem sam čekala da vam kažem kako moj novi singl 'Patient Zero' izlazi 25. rujna (!!!!!!), napisala je Swift ispod objave i dodala kako se pjesma može unaprijed naručiti na njezinoj službenoj stranici tijekom 24 sata. Na svojoj je stranici ponudila tri verzije CD-a s pjesmom, među kojima su i klavirska i akustična verzija. Na prednjim omotima CD-a nalaze se tri različite fotografije 36-godišnje Swift u različitim crnim kombinacijama, dok se dodatne fotografije pjevačice nalaze na stražnjim stranama omota. Svaki omot ima i obrub u drugoj boji, uključujući svjetlucavo crnu, narančastu i plavu. Obožavatelji su CD mogli unaprijed naručiti po cijeni od 3,99 dolara, do isteka zaliha.

Swift je pjesmu najavila nakon što je obožavatelje ponovno zaintrigirala odbrojavanjem na svojoj internetskoj stranici, ovoga puta uz estetiku koja podsjeća na njezin album 'The Life of a Showgirl'. Na svojoj je stranici ostavila i dodatni trag – pozadinu koja je izgledala poput crvene satenske zavjese, obrubljene zlatnim, blještavim detaljima. Za sada nije poznato je li 'Patient Zero' najava novog albuma ili će ostati samostalni singl. Posljednji album Taylor Swift, 'The Life of a Showgirl', objavljen je 3. listopada 2025.

FILE PHOTO: U.S. Open
Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS

U međuvremenu, Swift uživa u bračnom životu s Travisom Kelceom s kojim se vjenčala u srpnju. Izvor je za Page Six otkrio da mladenci tijekom NFL sezone žive u Kelceovoj kući u Kansas Cityju, no tijekom godine navodno će boraviti i u različitim nekretninama koje Swift posjeduje, uključujući one u New Yorku, Kaliforniji i Tennesseeju. Par je također kupio luksuznu novu vilu u Ohiju, gdje je Kelce odrastao.

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