Tea Tairović za 24sata uoči koncerta: 'Prije Arene pomolit ću se Bogu i drmnuti rakijicu...'

Tepaju joj da je balkanska Beyonce, blistavu karijeru predvidjela joj je Karleuša u "Zvezdama Granda" 2015., a sad će Tea Tairović zapjevati u zagrebačkoj Areni. U subotu će imati svoj prvi veliki solistički koncert u glavnom gradu Lijepe Naše, a priznaje da jedva čeka stati na popularnu pozornicu.

Foto: Andreja Damnjanović

- Nastupam pred publikom koja me voli, prati i poštuje, to je poseban i neopisiv osjećaj. Najvažnije mi je da ljudi tu večer pamte cijeli život - rekla nam je atraktivna pjevačica. Prije početka nastupa, kaže, pomolit će se Bogu, zagrijati tijelo i glas te popiti rakijicu. No kaže da je izazovno bilo pri sastavljanju popisa pjesama.

- To je najveći problem mojeg tima i mene. Ima mnogo pjesama koje moja publika voli, pa uvijek neku izostavimo. Kad bih otpjevala sve svoje pjesme, koncert bi trajao vrlo dugo i publika bi imala upalu mišića nakon koncerta - pojasnila je.

Uoči zagrebačkoga koncerta Tea je objavila novi album, 'Aska', s kojeg joj je najdraža pjesma 'Ciganče':

- Velika sam ljubiteljica balada i sve su pjesme moja djeca. Naziv ‘Aska’ došao je neočekivano, ali sigurno ne slučajno. Poput ‘Balerine’ iz 2023., i ‘Aska’ nosi umjetničku borbu u sebi. Poput mlade balerine, moj prošli album zakoračio je na scenu i naišao na toplu publiku. Danas, kroz novi album ‘Aska’, ta balerina je sazrela. Naučila je mnogo, preživjela izazove i shvatila da prava umjetnost ima snagu pobijediti i smrt - kaže Tea te dodaje kako ne postoje žanrovi koje nije istražila nego samo oni koje nije isprobala.

Foto: Andreja Damnjanović

U svojoj glazbi voli koketirati s 'istokom', ali i sa 'zapadom'. Iako se nedavno udala, i to u vjenčanici kakvu je nosila i Kim Kardashian, nema vremena za medeni mjesec jer radi na svojoj turneji 'Neka gori Balkan'.