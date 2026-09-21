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NOVI DEČKO ŠUPUTICE

Tedeschi ml. je 2022. zaustavio trajekt jer je zakasnio. Rekao je da je dio osiguranja premijera

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Tedeschi ml. je 2022. zaustavio trajekt jer je zakasnio. Rekao je da je dio osiguranja premijera
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Foto: Luka Stanzl/PIXSELL - ILUSTRACIJA
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Sin poduzetnika Emila Tedeschija i novi dečko Maje Šuput prije četiri godine zaustavio je na trajekt na liniji Valbiska-Merag, pa se, da bi ga zaustavio, predstavio kao osiguranje premijera

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Emil Tedeschi mlađi, sin poznatog poduzetnika Emila Tedeschija i novi dečko pjevačice Maje Šuput se u svibnju 2022. godine lažno predstavio ne bi li zaustavio trajekt na relaciji Valbiska-Merag.

Podsjetimo, nazvao je tada broj za hitne službe 112 te se lažno predstavio kao osoba iz osiguranja premijera i tražio da policija zaustavi isplovljavanje trajekta, otkrio je Nacional.  Trajekt je potom zaustavljen, no ubrzo je otkriveno kako se pozivatelj lažno predstavio te kako nema nikakve veze s osiguranjem, već da je samo kasnio na željeni trajekt. 

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Foto: Čitatelj 24sata

- Policija je u petak 13. svibnja 2022. oko 9 sati zaprimila poziv preko Županijskog centra 112 od muške osobe koja se predstavila kao službena osoba s ciljem zaustavljanja trajekta. Provjerama je utvrđeno kako je riječ o 27-godišnjem hrvatskom državljaninu koji ne obavlja poslove od državne važnosti, a zbog koga je trajekt kasnio s isplovljavanjem - potvrdili su u to vrijeme za Dnevnik.hr iz PU primorsko-goranske. 

Dodali su kako je počinitelj prijavljen za počinjenje Lažno predstavljanje u pogledu službene dužnosti ili društvene funkcije, potvrđivanje tuđih lažnih podataka te neovlašteno nošenje znakova službene osobe. 

SIN POZNATOG PODUZETNIKA Tko je Emil Tedeschi mlađi?
Tko je Emil Tedeschi mlađi?

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