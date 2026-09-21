Sin poduzetnika Emila Tedeschija i novi dečko Maje Šuput prije četiri godine zaustavio je na trajekt na liniji Valbiska-Merag, pa se, da bi ga zaustavio, predstavio kao osiguranje premijera
Tedeschi ml. je 2022. zaustavio trajekt jer je zakasnio. Rekao je da je dio osiguranja premijera
Emil Tedeschi mlađi, sin poznatog poduzetnika Emila Tedeschija i novi dečko pjevačice Maje Šuput se u svibnju 2022. godine lažno predstavio ne bi li zaustavio trajekt na relaciji Valbiska-Merag.
Podsjetimo, nazvao je tada broj za hitne službe 112 te se lažno predstavio kao osoba iz osiguranja premijera i tražio da policija zaustavi isplovljavanje trajekta, otkrio je Nacional. Trajekt je potom zaustavljen, no ubrzo je otkriveno kako se pozivatelj lažno predstavio te kako nema nikakve veze s osiguranjem, već da je samo kasnio na željeni trajekt.
- Policija je u petak 13. svibnja 2022. oko 9 sati zaprimila poziv preko Županijskog centra 112 od muške osobe koja se predstavila kao službena osoba s ciljem zaustavljanja trajekta. Provjerama je utvrđeno kako je riječ o 27-godišnjem hrvatskom državljaninu koji ne obavlja poslove od državne važnosti, a zbog koga je trajekt kasnio s isplovljavanjem - potvrdili su u to vrijeme za Dnevnik.hr iz PU primorsko-goranske.
Dodali su kako je počinitelj prijavljen za počinjenje Lažno predstavljanje u pogledu službene dužnosti ili društvene funkcije, potvrđivanje tuđih lažnih podataka te neovlašteno nošenje znakova službene osobe.
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