Tek mu je 30, a već ima treću nominaciju za Oscara. Ovako je Timothée Chalamet reagirao

Ako je na dodjeli pet ljudi, a četvero ode kući bez nagrade, zar stvarno mislite da ta četvorica poslije, za večerom, ne pomisle: 'K vragu, nismo pobijedili?' Tako je Timothée Chalamet (30) u studenome prošle godine govorio o razočaranju koje dođe kad nominacija ne završi Oscarom. Nominacija mu ne nedostaje. Prvi put nominiran je 2018. godine za film 'Call Me By Your Name', zatim 2025. za ulogu Boba Dylana u filmu 'A Complete Unknown', dok mu je najnovija, treća nominacija stigla za ulogu u filmu 'Marty Supreme'.

Uloga ambicioznog i talentiranog igrača stolnog tenisa Martyja Mausera već je Chalametu donijela Zlatni globus i nagradu Critics' Choice, čime se nametnuo kao jedan od glavnih favorita u utrci za Oscara. Mnogi analitičari vjeruju da bi ovo mogla biti godina u kojoj će konačno pobijediti. Ako mu to pođe za rukom, postao bi drugi najmlađi dobitnik Oscara za najboljeg glumca u povijesti, odmah iza Adriena Brodyja, koji je imao 29 godina kad je osvojio nagradu za film 'Pijanist'.

- Veliki snovi - poručio je Chalamet nakon objavljenih nominacija u četvrtak. U drugoj objavi poručio je pratiteljima da sanjaju veliko.

Konkurencija mu je iznimno jaka. U kategoriji najboljeg glumca nominirani su i veterani Leonardo DiCaprio za film 'One Battle After Another' i Ethan Hawke za 'Blue Moon', kao i Michael B. Jordan za triler 'Sinners' te Wagner Moura za ulogu u 'The Secret Agent'. Upravo je 'Sinners' apsolutni rekorder ovogodišnjih nominacija, njih 16.

