Večeras vas na glavnim hrvatskim TV kanalima očekuju uzbudljive serije, informativne emisije i pravi filmski hitovi. Saznajte što ne smijete propustiti u večernjem terminu!
Tekma Hrvatska-Farski otoci vas ne zanima? Evo što sve možete večeras još gledati na TV-u...
Večeras nas na glavnim domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje dobrog sadržaja – od napetih serija i informativnih emisija do svjetski poznatih filmova! Donosimo vam pregled najvažnijih večernjih programa koje ne smijete propustiti.
HRT1
HRT 1 donosi večer za gurmane i ljubitelje biografskih priča uz film "Julie i Julia" u 20:15, gdje gledamo Meryl Streep i Amy Adams u inspirativnoj priči o kuhanju i životnim izazovima. Nakon toga, za ljubitelje horora slijedi "Brahms nije kao druga djeca" u 22:58, dok informativni blok drži ritam s "Dnevnikom 2" i "Dnevnikom 3".
20:15 Julie i Julia
22:25 Dnevnik 3
22:58 Brahms nije kao druga djeca
HRT2
Na HRT 2 večer je rezervirana za kriminalističke serije. U 20:15 očekuje vas nova epizoda "Tko ubija u Brokenwoodu?", a zatim od 21:54 napeta britanska serija "Vera". Ljubitelji trilera mogu produžiti uz "Bijele laži" od 23:31.
20:15 Tko ubija u Brokenwoodu?
21:54 Vera
23:31 Bijele laži
RTL
RTL nudi domaću dramsku seriju "Divlje pčele" u 20:15, a potom u 21:25 informativni pregled dana u emisiji "Stanje nacije". Akcijski film "Iza neprijateljskih linija 2" čeka vas od 22:15.
20:15 Divlje pčele
21:25 Stanje nacije
22:15 Iza neprijateljskih linija 2
NOVA TV
Na NOVA TV večer je u znaku nogometa! Od 20:00 pratite utakmicu Europskih kvalifikacija za SP 2026.: Hrvatska – Farski otoci. Nakon sportskog uzbuđenja, od 23:30 slijedi akcijski triler "Non stop".
20:00 Hrvatska – Farski otoci
23:30 Non stop
RTL 2
RTL 2 vas vodi kroz kriminalističke i humoristične serije. "Chicago P.D." donosi dvostruku dozu akcije od 20:30, dok su tu i omiljeni "Prijatelji" (21:20 i 21:55) te "Teorija velikog praska" od 22:25.
20:30 Chicago P.D.
21:20 Prijatelji
22:25 Teorija velikog praska
DOMA TV
Doma TV nudi večer punu akcije i uzbuđenja. U 20:00 ne propustite kultni SF film "Peti element" s Bruceom Willisom i Millom Jovovich, a od 22:15 slijedi Oscarom nagrađeni "U dobru i u zlu" (Silver Linings Playbook) s Jennifer Lawrence i Bradleyjem Cooperom.
20:00 Peti element
22:15 U dobru i u zlu
Najbolji filmovi večeri:
"Julie i Julia" (HRT 1, 20:15)
Inspirativna priča o ženi koja kroz kuhanje pronalazi novi smisao života. Glavne uloge tumače Meryl Streep i Amy Adams.
"Peti element" (Doma TV, 20:00)
Kultni SF spektakl Luca Bessona s Bruceom Willisom i Millom Jovovich u borbi za spas čovječanstva.
"Godzilla" (Star Movies, 20:00)
Legendarni čudovišni blockbuster koji garantira napetu akciju i spektakularne efekte.
"U dobru i u zlu" (Doma TV, 22:15)
Topla i duhovita drama o neobičnom paru, nagrađena Oscarom.
"Brahms nije kao druga djeca" (HRT 1, 22:58)
Horor koji će vas držati u napetosti do posljednje minute.
"Desperado" (Star Movies, 22:55)
Akcijski klasik Roberta Rodrigueza s Antoniom Banderasom u naslovnoj ulozi.
Bez obzira jeste li za napetost, smijeh, sport ili pravu filmsku avanturu – večerašnji TV program ima ponešto za svakoga. Uživajte u večeri pred malim ekranima!
