Tekma Hrvatska-Farski otoci vas ne zanima? Evo što sve možete večeras još gledati na TV-u...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Foto: HRT

Večeras vas na glavnim hrvatskim TV kanalima očekuju uzbudljive serije, informativne emisije i pravi filmski hitovi. Saznajte što ne smijete propustiti u večernjem terminu!

Večeras nas na glavnim domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje dobrog sadržaja – od napetih serija i informativnih emisija do svjetski poznatih filmova! Donosimo vam pregled najvažnijih večernjih programa koje ne smijete propustiti.

HRT1

HRT 1 donosi večer za gurmane i ljubitelje biografskih priča uz film "Julie i Julia" u 20:15, gdje gledamo Meryl Streep i Amy Adams u inspirativnoj priči o kuhanju i životnim izazovima. Nakon toga, za ljubitelje horora slijedi "Brahms nije kao druga djeca" u 22:58, dok informativni blok drži ritam s "Dnevnikom 2" i "Dnevnikom 3".

20:15 Julie i Julia
22:25 Dnevnik 3
22:58 Brahms nije kao druga djeca

Foto: HRT

HRT2

Na HRT 2 večer je rezervirana za kriminalističke serije. U 20:15 očekuje vas nova epizoda "Tko ubija u Brokenwoodu?", a zatim od 21:54 napeta britanska serija "Vera". Ljubitelji trilera mogu produžiti uz "Bijele laži" od 23:31.

20:15 Tko ubija u Brokenwoodu?
21:54 Vera
23:31 Bijele laži

RTL 

RTL nudi domaću dramsku seriju "Divlje pčele" u 20:15, a potom u 21:25 informativni pregled dana u emisiji "Stanje nacije". Akcijski film "Iza neprijateljskih linija 2" čeka vas od 22:15.

20:15 Divlje pčele
21:25 Stanje nacije
22:15 Iza neprijateljskih linija 2

Sinj, 16.09.2025 - Snimanje serije Divlje pcele u produkciji RTL-a
Foto: Tom Dubravec

NOVA TV 

Na NOVA TV večer je u znaku nogometa! Od 20:00 pratite utakmicu Europskih kvalifikacija za SP 2026.: Hrvatska – Farski otoci. Nakon sportskog uzbuđenja, od 23:30 slijedi akcijski triler "Non stop".

20:00 Hrvatska – Farski otoci 
23:30 Non stop

RTL 2

RTL 2 vas vodi kroz kriminalističke i humoristične serije. "Chicago P.D." donosi dvostruku dozu akcije od 20:30, dok su tu i omiljeni "Prijatelji" (21:20 i 21:55) te "Teorija velikog praska" od 22:25.

20:30 Chicago P.D.
21:20 Prijatelji
22:25 Teorija velikog praska

Foto: PROMO

DOMA TV

Doma TV nudi večer punu akcije i uzbuđenja. U 20:00 ne propustite kultni SF film "Peti element" s Bruceom Willisom i Millom Jovovich, a od 22:15 slijedi Oscarom nagrađeni "U dobru i u zlu" (Silver Linings Playbook) s Jennifer Lawrence i Bradleyjem Cooperom.

20:00 Peti element
22:15 U dobru i u zlu

Najbolji filmovi večeri:

"Julie i Julia" (HRT 1, 20:15)

Inspirativna priča o ženi koja kroz kuhanje pronalazi novi smisao života. Glavne uloge tumače Meryl Streep i Amy Adams.

"Peti element" (Doma TV, 20:00)

Kultni SF spektakl Luca Bessona s Bruceom Willisom i Millom Jovovich u borbi za spas čovječanstva.

"Godzilla" (Star Movies, 20:00)

Legendarni čudovišni blockbuster koji garantira napetu akciju i spektakularne efekte.

"U dobru i u zlu" (Doma TV, 22:15)

Topla i duhovita drama o neobičnom paru, nagrađena Oscarom.

"Brahms nije kao druga djeca" (HRT 1, 22:58)

Horor koji će vas držati u napetosti do posljednje minute.

"Desperado" (Star Movies, 22:55)

Akcijski klasik Roberta Rodrigueza s Antoniom Banderasom u naslovnoj ulozi.

Bez obzira jeste li za napetost, smijeh, sport ili pravu filmsku avanturu – večerašnji TV program ima ponešto za svakoga. Uživajte u večeri pred malim ekranima!
       
   

