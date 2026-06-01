Obavijesti

Show

Komentari 0
NOVA EPIZODA VEČERAS

Tema je Italija, a gost u 'Igri chefova' talijanski veleposlanik koji je vegan: 'Bože, zašto?'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Tema je Italija, a gost u 'Igri chefova' talijanski veleposlanik koji je vegan: 'Bože, zašto?'
3
Foto: Maja Bota Strbe

Marijana će natjecateljima otkriti da kuhaju za talijansko veleposlanstvo, a chef Toni odmah sumnja da neće biti tako jednostavno

Admiral

Drama u kulinarskom realityju dostiže vrhunac, finale je sve bliže, a večerašnji zadatak natjecatelje iz top sedam bacit će u ozbiljne probleme jer u goste stiže veleposlanik Italije u Hrvatskoj koji je - vegan alergičan na šipak!

NASTAJE KAOS Napeto u Igri chefova: 'Prljavo se igra, ali ne treba odustati!'
Napeto u Igri chefova: 'Prljavo se igra, ali ne treba odustati!'

Iako će natjecatelji na spomen talijanske kuhinje odmah vizualizirati kremasta rižota i brda parmezana, voditeljica Marijana brzo će im ugasiti entuzijazam. Bartol je pun optimizma i poručuje: 'Danas smo dobri, skoro na sto posto puni elana', a Valentina ne skriva emocije pred novi izazov: 'Stvarno osjećam veliki ponos što sam u top sedam.'

Foto: Maja Bota Strbe

Marijana će natjecateljima otkriti da kuhaju za talijansko veleposlanstvo, a chef Toni odmah sumnja da neće biti tako jednostavno.

- Mora biti neka caka - siguran je Toni, a Marijana im otkriva da je caka u veganskom meniju bez šipka.

- Jako zahtjevan gost. To sa šipkom nema nikakve veze, ali eto - kaže Ivo i dodaje: 'Mozzarella, parmezan, pašta, rižot, mantecare, sve to pada u vodu.'

- Vegansko talijansko jelo? To je jako teško skuhati, nije to baš… drugačije je skroz - smatra Toni, nimalo oduševljen zadatkom.

- Bože, zašto? - čudi se Ivan dok Tibor priznaje: 'Mogu napraviti vegansko jelo, ali vegansko jelo koje mora biti povezano s talijanskom kuhinjom - nisam tu baš jak.'

Foto: Maja Bota Strbe

Svi klasični aduti poput maslaca i jaja padaju u vodu tako da će Stivenov tim spas tražiti u špagetima od tikvica dok će preostale ekipe riskirati s veganskim varijacijama rižota iako znaju da im neće biti nimalo lako.

Da stvar bude napetija, u stresnom eliminacijskom izazovu natjecatelje čeka novi test - moraju replicirati rimska jela savjetnika predsjednika RH za vanjsku politiku i strastvenog kulinarskog amatera koji poručuje: 'Oba su jela jednostavna i tko uspije replicirati taj okus, najbolje je napravio.'

Eliminacije su uvijek neizvjesne, ali zašto će ovaj put natjecatelji ostati prilično šokirani razvojem situacije - pogledajte večeras u 'Igri chefova' od 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.

Foto: Maja Bota Strbe

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Nives Celzijus pokazala guzu isklesanu treninzima
SVE ZAČINILA STIHOVIMA

FOTO Nives Celzijus pokazala guzu isklesanu treninzima

Nakon treninga i znoja, stigao je red i na malo uživanja. Nives Celzijus ovih je dana zamijenila sportsku odjeću bikinijem i pronašla predah uz bazen, pod granama masline koje su joj pravile prirodan hlad. Uz kadar koji je više otkrivao nego skrivao ostavila je i kratku poruku: 'Kada pogled te sretne kao da nije stvarno tako bestijalno...'
FOTO Ove su ljepotice obilježile desetljeća! Muškarci su uzdisali za njihovim bujnim oblinama...
SEKS BOMBE KROZ POVIJEST

FOTO Ove su ljepotice obilježile desetljeća! Muškarci su uzdisali za njihovim bujnim oblinama...

Tepaju joj da je seks bomba današnjice. Govorimo, naravno o Sydney Sweeney. Ali, prije nje, bile su tu Marilyn, Rita, Monica, Marlene, Cindy... Pogledajte našu galeriju seks bombi kroz povijest.
FOTO Sjećate se Valentine? U showu je dvaput tražila ljubav, pogledajte kako danas izgleda
REALITY POVRATNICA

FOTO Sjećate se Valentine? U showu je dvaput tražila ljubav, pogledajte kako danas izgleda

U 'Ljubav je na selu' zavela je farmera Vatroslava Tijana. Oženili su se i dobili dvoje djece, no ljubav je pukla. Nakon toga, bila je kod Tonija Petričevića, ali ni ta veza nije potrajala

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026