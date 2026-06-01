Tema je Italija, a gost u 'Igri chefova' talijanski veleposlanik koji je vegan: 'Bože, zašto?'

Drama u kulinarskom realityju dostiže vrhunac, finale je sve bliže, a večerašnji zadatak natjecatelje iz top sedam bacit će u ozbiljne probleme jer u goste stiže veleposlanik Italije u Hrvatskoj koji je - vegan alergičan na šipak!

Iako će natjecatelji na spomen talijanske kuhinje odmah vizualizirati kremasta rižota i brda parmezana, voditeljica Marijana brzo će im ugasiti entuzijazam. Bartol je pun optimizma i poručuje: 'Danas smo dobri, skoro na sto posto puni elana', a Valentina ne skriva emocije pred novi izazov: 'Stvarno osjećam veliki ponos što sam u top sedam.'

Foto: Maja Bota Strbe

Marijana će natjecateljima otkriti da kuhaju za talijansko veleposlanstvo, a chef Toni odmah sumnja da neće biti tako jednostavno.

- Mora biti neka caka - siguran je Toni, a Marijana im otkriva da je caka u veganskom meniju bez šipka.

- Jako zahtjevan gost. To sa šipkom nema nikakve veze, ali eto - kaže Ivo i dodaje: 'Mozzarella, parmezan, pašta, rižot, mantecare, sve to pada u vodu.'

- Vegansko talijansko jelo? To je jako teško skuhati, nije to baš… drugačije je skroz - smatra Toni, nimalo oduševljen zadatkom.

- Bože, zašto? - čudi se Ivan dok Tibor priznaje: 'Mogu napraviti vegansko jelo, ali vegansko jelo koje mora biti povezano s talijanskom kuhinjom - nisam tu baš jak.'

Foto: Maja Bota Strbe

Svi klasični aduti poput maslaca i jaja padaju u vodu tako da će Stivenov tim spas tražiti u špagetima od tikvica dok će preostale ekipe riskirati s veganskim varijacijama rižota iako znaju da im neće biti nimalo lako.

Da stvar bude napetija, u stresnom eliminacijskom izazovu natjecatelje čeka novi test - moraju replicirati rimska jela savjetnika predsjednika RH za vanjsku politiku i strastvenog kulinarskog amatera koji poručuje: 'Oba su jela jednostavna i tko uspije replicirati taj okus, najbolje je napravio.'

Eliminacije su uvijek neizvjesne, ali zašto će ovaj put natjecatelji ostati prilično šokirani razvojem situacije - pogledajte večeras u 'Igri chefova' od 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.