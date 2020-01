Tena Miličić: 'Radim baš svaku noć. A zarada? Ma, 400 kuna'

Nemoral, alkohol, lake žene i teške droge riječi su koje Hrvate često asociraju na opskurni život go-go plesačica. Djevojke koje se odluče na ovaj posao često skrivaju svoju profesiju jer se boje osude okoline. Danju žive kao studentice ili vrijedno rade na “uobičajenim radnim mjestima”, a kad padne noć, pretvaraju se u egzotične plesačice koje “pale” noćne klubove. One imaju jedan zadatak - zagrijati atmosferu na pozornici, a nakon svakog nastupa njihov bankovni račun je sve “deblji”. U serijalu tekstova atraktivne plesačice otvorile su dušu samo za 24sata i ispričale sočne detalje o svojim iskustvima. Odlučno žele ljudima otvoriti oči i razbiti predrasude.

Poledance, S-faktor, ples na štangi, ples na šipki, većinu neupućenih ljudi asocira na striptiz klubove i djevojke u toplesu koje prate “gladne oči” muškaraca. Mnoge djevojke trude se promijeniti percepciju javnosti o plesu oko šipke te ga promovirati kao specifičnu i posebnu vrstu vježbanja koja uključuje ples i gimnastiku.

Jedna od njih je i Zagrepčanka Tena Miličić (26), koja nam je odmah na početku intervjua rekla kako nije striptizeta, nego go-go plesačica koja već nekoliko godina uživa u čarima poledancea.

- Plesati oko šipke počela sam prije osam godina, a paralelno s tim nastupala sam i kao go-go plesačica - rekla nam je atraktivna djevojka, a mi smo je odmah pitali da nam pojasni razliku između te dvije kategorije.

Poledance je, tvrdi Tena, disciplina uz koju dolaze brojna odricanja i žrtve, dok go-go plesačice nastupaju u klubu kako bi “zabavile” brojne goste i “zapalile” atmosferu.

- Nikad nisam plesala u striptiz baru. Uvijek je riječ isključivo o poznatim noćnim klubovima. Poledance je svakako bolje plaćen od go-go plesa. Razlog? Za takav nastup potrebno je puno vježbe. To je vještina. Go-go plesačica se ne treba toliko pripremati. Treba znati nositi kostim, dobro izgledati i imati ritma - dodala je Tena.

Prestala je brojiti koliko su joj puta ljudi rekli da je riječ o lako zarađenom novcu. Daleko je to od istine. Većina ljudi vidi djevojke koje, kako kaže, otplešu četiri puta po 15 minuta na pozornici, a nakon nastupa u svoj džep stave iznos za koji većina Hrvata radi nekoliko dana. Nitko ne razmišlja o satima koje potroše na putovanje do određene destinacije. A onda kreće šminka, kostimi, frizura... To je proces koji traje. Jer na pozornici je najbitnije jedno - zablistati.

- Poledance je puno zahtjevniji pa shodno tome jedan izlaz traje samo četiri do pet minuta. Riječ je o rizičnom poslu jer doslovno visiš naglavačke. Tu su sve oči uperene u tebe dok kod go-go plesa to baš nije tako. Ljudi malo pogledaju pa nastave piti piće, plesati, pjevati... - s osmijehom na licu rekla nam je Zagrepčanka.

Nas je zanimalo i je li dobila ponudu koju je u startu odbila.

- Uh, naravno da je bilo takvih ponuda. Najčešće ljudi podcjenjuju ovaj posao i smatraju da ne zaslužujemo toliko novca. U Hrvatskoj je to veliki problem jer nas smatraju jeftinom radnom snagom. Hrvatske plesačice su uvijek manje plaćene od stranih. Ako se držiš svoje cijene, često gubiš brojne gaže, ali s druge strane, oni koji znaju sve o ovom poslu te zbog takvog stava više cijene - kaže Tena, koja na nastupe nikad ne ide bez osiguranja.

Momci često djevojke pokušavaju uhvatiti, ali zahvaljujući redarima takva neugodna iskustva su rijetkost. Na pitanje prolaze li bolje zgodne plesačice bez plesnih vještina ili one koje godinama vježbaju pokrete, ali nisu toliko atraktivne, Tena nas je iznenadila odgovorom: “U go-go svijetu bolje prolaze zgodne cure, dok u poledanceu ima jedno pravilo - tko je jači, taj kači”.

Dotakli smo se i predrasuda te raznih priča koje često kruže o plesačicama. Droga, prostitucija, alkohol, blud i nemoral često dolaze uz pojam plesačica. No Tenu ne pogađaju takve priče. S godinama je naučila živjeti s njima, a svoj “kruh” zarađuje na pošten način.

- Ne ovisim o ljudima koji negativno pričaju o mojem zanimanju. Više me smeta kad netko ne zna cijeniti ovaj rad nego kad netko tko se ne razumije priča gluposti - rekla je Miličić i otkrila kako je tijekom karijere imala nekoliko problema s agencijama koje joj nisu isplatile honorar.

Jedna je od rijetkih plesačica koja ništa nije “dirala” na tijelu. Estetska kirurgija, kaže, pomaže u ovom poslu i protiv nje nema ništa, ali pod nož ne želi ići. Na svojem tijelu ništa ne bi mijenjala, a odrazom u ogledalu je, priznaje, zadovoljna. I dok neke djevojke ovaj posao drže kao javnu tajnu, Tenini roditelji znaju čime se bavi i u tome je podržavaju.

- Majka mi je uvijek bila podrška. Ovaj posao je puno više od samog ukrasa u klubu. Iza mene su godine vježbanja, truda i odricanja. Problem nikad nije bio ples, ali su neki članovi obitelji znali biti nezadovoljni kad je riječ o kostimu - rekla je Tena, kojoj su prijatelji često govorili kako nikad ne bi dopustili djevojci da se bavi tim poslom.

Bez obzira na komentare, plesačica je pronašla srodnu dušu. Dugogodišnji dečko Kristijan podržava je u svemu. I sam je plesač, a u ovaj posao “uvukla” ga je upravo Tena. Planova ima puno. I sama je svjesna da ovo nije posao kojim se može baviti pod stare dane. Nedavno je otvorila i obrt koji će se baviti izradom plesnih kostima.

Otišli smo i na malo “toplije” teme. Ljeto. Za svaku plesačicu najveći izazov je sezona. Daleko od doma, dan zamijeniš za noć, a kuću dijeliš s nekoliko plesačica.

- Sezona zna trajati pet mjeseci. Naporno je. Radiš svaku noć, a nekad i after partyje. Spavaš cijeli dan, noge te bole, lice ti je umorno od teške šminke... Zarada? Najčešće je riječ o 400 kuna po večeri, a uključen je i jedan obrok. Ne smije se zaboraviti da je život na moru tijekom sezone skuplji. Mogu se zaraditi dobri novci, ali s obzirom na to koliko se truda i napora uloži, nije riječ o nekoj vrtoglavoj zaradi - priznala je Tena.

Otkrila nam je i kako vlasnici klubova često potiču djevojke na alkohol i opijate kako bi bile veselije.

- Ne pijem na gažama niti sam ikad probala drogu. Ljudima je to često ‘wooooow’. Vlasnici se često začude kad kažem da ću piti samo vodu - kaže Tena.

Za kraj nam je rekla kako djevojke ne trebaju očekivati da će s ovim poslom postati milijunašice. Ovo je poziv. To radiš iz ljubavi prema plesu, sceni, kostimima... Moraš ga voljeti inače nećeš izdržati.

