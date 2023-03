Teodora nije prošla na Beoviziji, ali ipak nastupa na Eurosongu. Predstavljat će drugu državu...

Teodora Špirić (22), poznatija kao Thea Devy ili skraćeno Teya, srpska je pjevačica koja će ove godine na Eurosongu predstavljati drugu državu. Ona je inače, porijeklom iz Srbije, ali je rođena u Beču pa tako ima dva državljanstva.

U Liverpoolu će početkom svibnja predstaviti Austriju s izvedbom 'Who the hell is Edgar?' koju je snimila u duetu s pjevačicom Selinom Marijom Edbauer (24), čije je umjetničko ime Salena.

Pjesma s kojom će predstavljati Austriju na Eurosongu referira se na Edgara Allana Poea, a govori o tome da je duh slavnog književnika ušao u tijelo pjevačice i umjesto nje piše tekstove pjesama.

Foto: youtube

Thea se 2020. natjecala na Beoviziji, ali se nije uspjela plasirati na Eurosong. Tada je s pjesmom 'Sudnji dan' osvojila 10. mjesto u finalu.

Pjevačica je sudjelovala je i u poznatom austrijskom talent showu 'Starmania'. Tamo se natjecala pod svojim pravim imenom i plasirala se među prvih osam.

Foto: youtube

