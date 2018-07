Teret slave: Kako su propadale dječje zvijezde jedna po jedna...

Američka glumica i kantautorica Demi Lovato (25) se u utorak ujutro predozirala opijatima te je hitno hospitalizirana. Demi se trenutno oporavlja, a liječnicima, koji sumnjaju da je u pitanju heroin, nije htjela reći koju je drogu uzela. Nije Demi jedina dječja zvijezda koja se godinama bori s ovisnošću i raznim poremećajima, teret slave nisu mogli podnijeti ni Lindsay Lohan, Miley Cyrus, Britney Spears, Selena Gomez, Justin Bieber, Macaulay Culkin...

Demi Lovato

Demi je u showbiznisu je od malih nogu. Nakon uloge u dječjoj seriji Barney i prijatelji 2007., ostvarila je suradnju s Disneyjem i glumila u brojnim serijama i filmovima za mlade. Najveću popularnost je stekla ulogom u televizijskoj seriji Sonny with a Chance, koja se snimala do 2011. godine. Disneyjeva princeza se nakon toga u potpunosti posvetila glazbenoj karijeri.

Već godinama se bori s ovisnošću o opijatima i psihičkim poremećajima. Premda se činilo da je popularna pjevačica napokon 'čista' i da je izašla na pravi put, Demi se vratila starim navikama i ponovno završila u bolnici nakon koje joj slijedi rehabilitacija.

Foto: Facebook

Lindsay Lohan

Bivša zvijezda Disneyjevih filmova, glumica Lindsay Lohan (31) se nekoliko puta odvikavala od alkohola i droga. Mlada glumica je u samo godinu dana uspjela potrošiti nešto više od 35 milijuna kuna na svoj "divlji" životni stil. Izvori bliski Lindsay Lohan tvrde da je najveći dio novca potrošila na zabave, alkohol, droge, hotelske račune, kazne i rehabilitaciju. Zbog vožnje u pijanom i drogiranom stanju i zbog izbjegavanja kontrola završila je i neko vrijeme u zatvoru.

Foto: STEPHANE MAHE/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Britney Spears

Britney (36) i danas nazivaju 'pop princezom'. Ona je bila velika tinejdžerska zvijezda devedesetih godina, a u showbiznisu je od malih nogu. Živčani slom je doživjela 2007. godine kada se razvela i izgubila skrbništvo nad djevom. Britney je tada izbrijala kosu na ćelavo i napala paparazze kišobranom. Uslijedilo je nekoliko mračnih godina tijekom kojih se Britney navodno drogirala amfetaminima.

Foto: YouTube screenshot

Christina Aguilera

Christina (37) i Britney su svoju karijeru započele u showu 'Mickey Mouse Club'. Njih dvije su bile suparnice od prvog dana, a mediji su ih često uspoređivali. Christina je imala problema s alkoholom, a 2011. je i uhićena zbog opijanja na javnom mjestu. Godinama se borila i s prekomjernom težinom, a danas joj obožavatelji najviše spočitavaju prekomjerne estetske operacije.

Foto: Paper magazine

Selena Gomez

Selena Gomez (26) se godinama bori s emocionalnim problemima i depresijom. Mlada zvijezda se prošle godine podvrgla transplataciji bubrega zbog autoimune bolesti. Selena se fizički oporavila, ali uslijedila je borba s anksioznošću i napadajima panike.

Prije dvije godine se slomila pod teretom slave i završila u klinici u Tennesseju. Zbog toga je otkazala koncertnu turneju. 'Pukla' je nakon svađe s tadašnjim dečkom, pjevačem Justinom Bieberom (24).

- Liječenje je bila najbolja odluka koju sam donijela. Nisam imala pristup mobitelu i bila sam zaista prestrašena. Ali ispalo je dobro, puno sam naučila - rekla je Selena. Rekla je i kako i danas vodi bitku sa svojim demonima, a pomaže joj redovit odlazak terapeutu.

Foto: HPA/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Shia LaBeouf

Američki glumac Shia LaBeouf (32) počeo je karijeru kad je imao deset godina sa stand up nastupima jednom tjedno u Los Angelesu. Našao je agenta i dobio ulogu u Disneyjevoj komičnoj seriji 'Even Stevens'. Proslavio se u 'Transformerima' i 'Indiani Jones i Kraljevstvu kristalne lubanje', a nakon toga su počele nevolje. Uhitili su ga zbog remećenja javnog reda i mira, te provaljivanja.

Sam se prijavio na liječenje od ovisnosti o alkoholu koje nije dugo potrajalo. Prošle godine su ga uhitili jer se svađao s policajcem, pa su ga 'strpali' na triježnjenje. Imao je mnogo ispada, a jedan se dogodio u Berlinu na filmskom festivalu. Pojavio se s papirnatom vrećicom na glavi na kojoj je pisalo 'više nisam slavan'.

Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL

Miley Cyrus

Glavna glumica u seriji 'Hannah Montana', Miley Cyrus (25) dobila je tu ulogu zbog odličnog glasa i glume. Serija ju je proslavila, snimila je i istoimeni film, a i objavila vrlo uspješan album. Nakon pjesme 'Party In The USA' i njoj je, kao i Amandi, dosadilo biti dobrica.

Na dodjeli MTV Video nagrada je sve eskaliralo kada je pokušala 'twerkati'. U tom periodu je snimila spot za pjesmu 'Wrecking Ball' u kojem se gola njihala na golemoj kugli i lizala alat. Kasnije je izjavila kako je redovno pušila marihuanu i godinama bila pod njezinim utjecajem, te da joj je neugodno zbog tog spota koji će ju pratiti cijeli život. 'Burno' razdoblje se smirilo kad je počela snimati album 'Younger Now'.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it

Amanda Bynes

Još jedna glumica koja se proslavila kao dijete je Amanda Bynes (32). Počela je glumiti sa sedam godina, a već sa 13 je imala svoj vlastiti humoristični show. Uvijek je glumila dobre djevojke, no to joj je dosadilo pa se htjela preobraziti u 'odraslu i seksi Amandu'. To nije dobro prošlo i dobila je otkaz sa seta filma 'Pušteni s lanca' jer nije naučila tekst. Tad je krenuo kaos.

Uhitili su je zbog vožnje u pijanom stanju, čak se zabila autom u drugi, parkirani auto. I na Twitteru je radila skandale. Pitala je bivšeg predsjednika Obamu (56) može li otpustiti policajca koji ju je uhitio, a Rihanni (30) je poručila da ju je njezin tadašnji dečko Chris Brown (29) pretukao jer 'nije dovoljno lijepa'. Također, optužila je svog oca za seksualno zlostavljanje, što su njezini roditelji opovrgnuli, kao i ona sama. Ubrzo nakon joj je dijagnosticiran bipolarni poremećaj i depresija. Bila je na liječenju, upisala je fakultet dizajna i mode, a nada se i novim ulogama.