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Tereza Kesovija se oglasila nakon dva odgođena koncerta: Otkrila je probleme sa srcem

Piše Zrinka Medak Radić,
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Tereza Kesovija se oglasila nakon dva odgođena koncerta: Otkrila je probleme sa srcem
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Foto: Luka Stanzl/PIXSELL (Ilustrativna fotografija)
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Naša glazbena diva zabrinula je obožavatelje nakon što je otkazala dva koncerta u Lisinskom, a sada se oglasila putem društvenih mreža

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Koncerti Tereze Kesovije, najavljeni za 3. i 4. listopada u Lisinskom, odgođeni su zbog zdravstvenih razloga.

Tereza Kesovija na svom je Instagram profilu potvrdila kako se njezini dugo iščekivani nastupi u Zagrebu moraju odgoditi zbog zdravstvenih razloga.

Pjevačica je objasnila da je, usprkos velikom veselju zbog nadolazećih koncerata u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, morala donijeti tešku odluku. Zbog neočekivanih kardioloških problema i izričite upute stručnog liječničkog tima, bila je prisiljena odgoditi susret s publikom. Kako je sama napisala, ovaj put mora poslušati svoje srce na malo drugačiji način i dati mu vremena za oporavak.

"Hvala Vam od srca na razumijevanju, ljubavi i podršci koju sam uvijek osjećala a osjećam da je imam od svih Vas i sada. Čuvajte se, a ja ću dati sve od sebe da se što prije oporavim kako bismo sve ovo nadoknadili i pjevali zajedno, glasnije nego ikad. Sve Vas volim, Vaša Tereza", napisala je pjevačica.

Ovi koncerti trebali su se održati trećeg i četvrtog listopada, pri čemu je prvi datum imao posebno značenje jer pada točno na njezin rođendan. Nastupi su zamišljeni kao kruna njezine bogate oproštajne turneje, kojom obilježava više od šest desetljeća impresivne karijere. Turneja je već uključivala izrazito emotivne koncerte u Splitu i njezinom rodnom Dubrovniku ranije tijekom godine.

Lisinski je također objavio obavijest za sve one koji su kupili ulaznice za otkazane koncerte.

"Kupcima će biti omogućen povrat sredstava putem istog kanala kojim su ulaznice kupljene. Za ulaznice kupljene online, povrat sredstava bit će izvršen direktno na račun s kojeg je izvršena uplata. Povrat sredstava na blagajni moguć je od petka, 2. listopada 2026. Rok za povrat sredstava je 60 dana od datuma otkazivanja, odnosno najkasnije do ponedjeljka, 30. studenoga 2026.", napisali su na službenom Facebook profilu KD Lisinski.

"Iskreno zahvaljujemo publici na razumijevanju, strpljenju i podršci u ovom nepredviđenom trenutku. Nadamo se da ćemo se uskoro ponovno susresti s vama u Lisinskom", zaključili su.

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