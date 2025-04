Tereza Kesovija za 24sata: 'Alfi je radio u tišini. Divan čovjek'

Nitko do sada me nije toliko rastužio svojim odlaskom kao moj dobri i dragi Alfi. Bio je divan čovjek, priča nam glazbena diva Tereza Kesovija, koja ne krije tugu zbog odlaska legendarnog skladatelja Alfija Kabilja. Preminuo je u ponedjeljak u 90. godini.

Tereza se prisjetila i kako ga je njezin sin Alan dozivao kad je imao svega dvije godine: “Zvao bi ga Vija, Vija jer nije mogao izgovoriti Alfi”.

Foto: Privatni arhiv/PIXSELL

- Bože dragi, kakav opus je ostavio iza sebe. Uvijek je bio u pozadini, radio u tišini. Kad god bismo se sreli, bila je to čista radost i prijateljska dobrota. Previše ljubavi je tu prema njemu, veliki je to gubitak za sve nas. S prijateljem Grgićem proročanski je napravio libreto za ‘Jaltu, Jaltu’. Jedan po jedan sad odlaze moji prijatelji i to mi je zaista teško - kaže nam Tereza.

Alfi Kabiljo je na hrvatskoj glazbenoj sceni ostavio neizbrisiv trag glazbom brojnih mjuzikla, a autor je i velikog broja zabavnih pjesama koje su ušle u antologiju hrvatske zabavne glazbe.

Brojni su poznati hrvatski pjevači osvajali nagrade interpretirajući njegove skladbe: Radojka Šverko, Ivo Robić, Tereza Kesovija, Vice Vukov, Krunoslav Kićo Slabinac, Betty Jurković, Ana Štefok, Miro Ungar i drugi.