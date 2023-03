The Frajle dolaze u Slavoniju: Zaliječit ćemo sve rane pjesmom

Na krilima uspjeha njihove pjesme 'Neka, neka' na Izboru za pjesmu Eurovizije prije deset dana, The Frajle osvajaju radijski eter u svim zemljama regije, pa tako i Hrvatske.

Novosadski ženski trio sad je posve posvećen koncertnoj promociji novog autorskog hita, a nakon mariborskog nastupa u petak, Nataša, Jelena i Nevena stižu u Slavoniju! Već u subotu 18. ožujka dolaze u Osijek, u dvoranu Zrinjevac, godinu dana nakon zadnjeg velikog koncerta u tom gradu, a onda se vraćaju u Slavonski Brod 22. travnja kad je na rasporedu spektakl u dvorani Brod.

- Prije ulaska na koncert ostavite sve ono što vas muči ispred dvorane i zaliječimo sve naše rane i probleme zajedničkom pjesmom i zajedničkim plesom! Krećemo idući vikend slaviti ljubav u gradu na Dravi, a onda smo za mjesec dana u gradu na Savi, gdje smo posljednji put nastupali prije čak četiri godine. Davno je to bilo, puno se toga otada dogodilo svima nama, toliko je i novih emocija i novih pjesama. Jedva čekamo da sve to zajedno proživimo na nezaboravnom koncertu - kažu The Frajle, koje će proljeće provesti na relaciji od Beograda, preko Slavonskog Broda i Tuzle do Mostara i Sarajeva.

Foto: Sonja Srša

I takav život na kotačima, iako često odvojen od bliskih ljudi, najviše vole jer ništa im nije draže nego dijeliti sreću i radost svojom glazbom i zaraznom energijom gdje god da se pojave.

Tako je već 14 godina otkako su se pojavile na sceni, gdje ni prije ni poslije nije zabilježena takva snažna ženska glazbena sinergija. The Frajle će vas raspjevati, rasplesati, nasmijati, zabaviti, uz njih ćete se možda i zaljubiti. Glazbeni im je stil prožet pop zvukom, swing i gipsy ritmovima, panonskom melankolijom, ženskom duhovitošću, magičnim višeglasjem i interpretacijom koja drži pažnju od prve do zadnje pjesme na svakom koncertu.

Foto: Sonja Srša

Njihova publika ne poznaje dobnu granicu pa ćete ondje vidjeti tinejdžerice i tinejdžere, muškarce i žene, ali i gospođe i gospodu u onim najboljim zrelim godinama kako uživaju u hitovima poput 'Ich liebe dich', 'Štiklice', 'Tamburaši', 'Ko se to meni zaljubio', 'Meni trebaš ti...', ali i preradama popularnih evergreena koje u njihovoj interpretaciji kao da postaju sasvim nove pjesme. Sve te uspješnice, kao i novu 'Neka, neka', izvest će Nataša Mihajlović, Jelena i Nevena Buča na koncertima ovog proljeća uz pratnju odličnog frajlerskog benda u kojem su mahom Osječani kojima je posebno drago što mogu nastupati uz takve tri karizmatične glazbenice po cijeloj regiji, a već idućeg petka pred publikom u svome rodnome gradu.

Foto: Sonja Srša

Glazbena turneja tek je na početku i termini novih koncerata još se slažu, no talentirane glazbenice vrijedno rade i na novim pjesmama jer, iako njihovi hitovi žive dugo, na izvoru su inspiracije i žele iskoristiti kreativni zanos, a umjetnice koje su na nedavnom natjecanju nastupale bosonoge, hit 'Neka, neka' planiraju i prepjevati na nekoliko svjetskih jezika, što ne čudi jer smo ih mogli već čuti kako suvereno vladaju pjevanjem na čak sedam jezika.

Foto: Sonja Srša

- Uvijek smo spremne za promjene i pomicanje granica koje donose još pozitivne energije između publike i nas. Cilj je da stvaramo pjesme koje lako nalaze put do srca slušatelja i ostaju, nešto što će trajati - složne su djevojke.

