The Stranglersi su kao ‘rođeni’ za Cave Romane: 'Obožavamo Hrvatsku, ljudi su ovdje odlični'

Legendarni britanski bend The Stranglers, poznat po hitovima poput ''Golden Brown'', uskoro konačno ponovno nastupa u Hrvatskoj, i to kao prava ljetna glazbeno-scenska senzacija! Jedinstveni spoj punk rocka, new wavea i post-punka vjernim obožavateljima Stranglersi donose u utorak, 8. srpnja 2025., u spektakularnom ambijentu istarskog antičkog kamenoloma Cave Romane u Vinkuranu nedaleko od Pule.

Stranglersi su bili jedan od ključnih bendova na koje se naslanjala britanska punk i novovalna scena u drugoj polovici 70-ih, a njihova glazba odiše mračnim, ali melodičnim tonovima koji su im osigurali status jednog od najutjecajnijih bendova svoje generacije. Basist i pjevač Jean-Jacques Burnel, danas jedini preostali član originalne postave, u bend je ušao slučajno - dok se vraćao s karatea, povezao je autostopera Hugha Cornwella, osnivača benda. Burnel danas poznate hitove Stranglersa izvodi s osvježenom postavom.

U Hrvatskoj su prvi put nastupili u srpnju 1978., kad su bili jedan od prvih anglosaksonskih punk/new wave bendova koji su svirali u Zagrebu, a pjevač Baz Warne poručio je kako se vesele povratku jer ih uz Hrvatsku vežu lijepa iskustva.

- Obožavamo svirati u Hrvatskoj! Ljudi su vrlo topli i prijateljski, a kako ne dolazimo često, uvijek nam je drago vratiti se kad možemo. Omiljena pjesma koju svi dolaze čuti na koncertima je 'Golden Brown'. Upadnemo u nevolje ako je ne odsviramo pa je ponekad ne sviramo namjerno samo da ljude iznerviramo, ali mislim da ćemo je odsvirati u Hrvatskoj za vas - govori Warne kroz smijeh.

Ovoga srpnja vraćaju se na novu lokaciju - magični antički kamenolom Cave Romane, smješten u naselju Vinkuran, u blizini Pule. Ovaj je prostor posebno atraktivan zbog impresivnog ambijenta s izvanrednom akustikom. Okružen 50 metara visokim kamenim zidovima stvara snažan vizualni dojam, a stijene pružaju i prirodnu akustičnu školjku.

Kao predgrupa The Stranglersima nastupit će zagrebačka post punk/dark rock grupa Phantasmagoria, koja ima kultni status na hrvatskoj underground sceni, a poznata je po mračnim i energičnim nastupima...