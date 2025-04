The Voice ih je povezao! Duška i Luka snimili su duet: 'Jako smo različiti, ali tu je naša snaga...'

Glazba ima moć povezivanja ljudi, a to se vidi i u pjesmi 'Tetovaža', duetu Luke Novokmeta i Duške Brčić Šušak. Njihovo glazbeno putovanje počelo je u četvrtoj sezoni showa 'The Voice Hrvatska', gdje su svojim glasovima privukli pozornost publike. Suradnja na ovoj pjesmi nastavak je te priče, prirodan korak nakon zajedničkih iskustava na pozornici.

Kako je došlo do suradnje na pjesmi 'Tetovaža'? Kako je tekao proces nastanka pjesme?

Luka: Do suradnje je došlo prilično spontano, ali baš u tome je bila čar. Skansi je imao tu zanimljivu ideju – spojiti dva glasa koja dolaze iz potpuno različitih glazbenih svjetova. Iskreno, odmah mi je to zazvučalo kao nešto što bi moglo biti posebno. Na pamet nam je odmah pala Duška, i čim sam čuo tu kombinaciju u glavi, znao sam da moramo probati. Snimili smo jednu probnu verziju, a sve nakon toga bilo je jako prirodno. Nije bilo puno filozofije, samo iskreno prepuštanje pjesmi.

Duška: Isto kao što je Luka rekao - spontano. Luka me nazvao i rekao da ga je Skansi pozvao u studio jer ima duet koji bi htio predložiti nama. Kad nam je pustio demo verziju, prvo ju je sam otpjevao, a onda je umjetna inteligencija generirala mušku i žensku dionicu. Toliko mi se svidjelo kako to zvuči da sam kroz šalu rekla: "Ma najbolje da to ostavimo baš ovako – Luka i ja uopće ne moramo pjevati!

Naravno, kad sam kasnije krenula pjevati i povezivati se s pjesmom, osjetila sam da ima ono nešto. Baš me dotaknula i shvatila sam da stvarno vjerujem u nju. Nije mi bilo važno hoće li se svi složiti s tom odlukom – meni je imala smisla. Sam proces bio je jako ugodan, atmosfera opuštena, a sa Skansijem je uvijek prirodno raditi. Sve je nekako leglo na svoje mjesto i brzo smo svi ušli u taj film i uživali dok smo stvarali novi duet.

Duška, spomenuli ste da ovu pjesmu jednostavno mogla stalno slušati. Što vas je u 'Tetovaži' toliko dirnulo i učinilo da vjerujete u nju?

Kad smo počeli raditi na Tetovaži, odmah sam osjetila snažnu povezanost s pjesmom – doživjela sam je vrlo osobno. Tekst me prvo "kupio", a onda je i glazba sve dodatno pojačala. U zadnje vrijeme sve više naginjem baladama koje u meni bude dublje emocije, a Tetovaža je upravo takva – ali nije samo klasična ljubavna balada. Ima neku težinu, slojevitost i kompleksnost koja me odmah privukla i inspirirala.

To je izuzetno zahtjevna pjesma – ne možeš je samo otpjevati tehnički; traži potpunu pripremu, emotivnu uključenost i sposobnost da preneseš tu unutarnju dinamiku glasom. Odmah sam znala da pjesma ima ono nešto posebno. Kad pjevam, želim da publika osjeti svaku riječ, svaki ton – i Tetovaža mi je to omogućila. To nije pjesma koju samo slušaš – to je pjesma koju moraš doživjeti.

Luka, kako ste uspjeli postići toliku glazbenu kemiju u ovoj suradnji?

Duška je pjevačica koja intuitivno osjeća glazbu – sve joj ide iznutra, iz emocije, a ne iz neke kalkulacije ili tehničkog savršenstva. I to mi je odmah bilo blisko, jer i sam nastojim pristupati pjesmama na sličan način – više iz karaktera i osjećaja nego iz čiste vokalne virtuoznosti. Mislim da se tu dogodila ta kemija – nismo pokušavali jedno drugo "nadjačati", nego smo se slušali, gradili priču zajedno. U toj vokalnoj igri, gdje svatko unosi svoju boju i istinu, pjesma dobije dubinu. I to se, vjerujem, osjeti – kao da se glasovi ne natječu, nego pričaju zajedno.

Pjesma nosi naziv 'Tetovaža'. Koji je simbolizam iza tog naziva? Što tetovaža predstavlja u kontekstu pjesme i vaših osobnih iskustava?

Luka: Pjesma govori o onoj ljubavi koju ne možemo zaboraviti. Svi imamo jednu osobu koja nam se pojavi u mislima – možda baš na kraju dana, kad sve utihne. Neki odnosi i trenuci jednostavno ostanu s nama, urezani duboko, poput tetovaže.

Duška: Tetovaža je simbol nečeg trajnog – nečeg što nosimo sa sobom, bilo na koži, bilo u srcu. U kontekstu pjesme, ona predstavlja trag koji ostave ljudi, emocije, iskustva. To može biti ljubav, sjećanje, bol ili lekcija koju smo naučili – ali što god bilo, ostaje u nama kao neizbrisiva tinta. I upravo je ta emotivna trajnost ono što ovu pjesmu čini snažnom.

S obzirom na to da i sama imam tetovaže, ovaj simbolizam mi je još bliži. Svaka od njih nosi neku priču, baš kao i ova pjesma. Neke odluke donosimo spontano, neke promišljeno, ali jednom kad se urežu, postaju dio nas – baš kao i emocije o kojima pjevamo. Mislim da će se mnogi moći prepoznati u toj ideji, jer svi nosimo svoje ‘tetovaže’, bile one vidljive ili ne.

Srđan Sekulović Skansi je autor glazbe, teksta i produkcije ove pjesme. Kako ste se uklopili u njegovu viziju pjesme? Je li bilo posebnih trenutaka tijekom snimanja koji su vam bili značajni?

Luka: Sa Skansijem je uvijek zadovoljstvo surađivati jer donosi neku svoju prepoznatljivu energiju – britku, duhovitu, ali istovremeno jako fokusiranu. Ima nevjerojatan osjećaj za tempo rada; kod njega produkcija teče prirodno, bez stresa i nepotrebnih komplikacija. Tijekom snimanja "Tetovaže" imali smo onaj rijetki osjećaj da sve sjeda na svoje mjesto – bez forsiranja. Bilo je i trenutaka smijeha, i ozbiljnih razgovora, ali cijelo vrijeme smo znali da stvaramo nešto što ima dubinu. I to je ono što me svaki put iznova inspirira kod rada sa Skansijem – ta kombinacija ležernosti i jasnoće vizije.

Duška: Skansi ima tu posebnu sposobnost stvaranja glazbe koja nije samo estetski lijepa, već i emocionalno snažna. Njegov autorski potpis uvijek nosi neku dubinu, bilo kroz tekst, melodiju ili samu atmosferu pjesme – i upravo to me privlači u radu s njim. Osim toga, imamo jako dobru kemiju u studiju – puno smijeha, spontanosti, zezancije… a to je meni jako važno. U takvoj atmosferi mogu biti opuštena i iskrena u izvedbi. Kad imaš pravu ekipu, kao što je to bio slučaj s njim i Lukom, sve ide lakše i prirodnije – i to se, vjerujem, čuje i u pjesmi.

Spot za pjesmu 'Tetovaža' sniman je pod redateljskom palicom Matije Krstičevića. Koje vizualne elemente ste željeli istaknuti u spotu i kako ste željeli da on podrži glazbeni dojam pjesme?

Luka: Matiju poznajem već neko vrijeme i još ranije sam ga imao na umu za suradnju – znao sam da će doći trenutak kad će se poklopiti prava pjesma i pravi trenutak. Pratio sam njegov rad s drugim izvođačima i svaki put me oduševila njegova sposobnost da uhvati emociju pjesme kroz sliku. Njegov pristup je vrlo promišljen, ali i dovoljno otvoren za suradnju – vizualni motivi dolazili su iz raznih smjerova, a mislim da smo ih uspjeli sjajno uskladiti.

Duška: S Matijom smo željeli da spot za Tetovažu vizualno isprati emocionalnu dubinu pjesme. Odabrali smo minimalistički pristup – fokus na suptilne, ali snažne slike koje simboliziraju trajnost, osobnu transformaciju i unutarnji trag koji ostavljaju važne emocije, baš kao i tetovaže. Kroz igru svjetla, sjene i bliske kadrove pokušali smo prenijeti onu intimnu atmosferu koju pjesma nosi. Ja sam inače dosta nemirna osoba, teško mi je dugo biti statična pred kamerom, ali cijela ekipa je bila strpljiva i pažljiva – pomogli su mi da se smirim i uđem u tu mirniju, emotivniju dimenziju. Baš kao i pjesma, i spot je na kraju postao iskren i osoban.

Luka, kako vam je bilo raditi s Duškom na ovoj pjesmi?

S Duškom je uvijek dinamično i energično, čak i ako se radi o ispijanju kave hahaha! Karakterno smo dosta različiti, ali baš u toj razlici mislim da leži naša snaga. Nismo imali nekih velikih izazova u traženju zajedničkog vokalnog izraza – sve je nekako prirodno sjelo. Naravno, bilo je trenutaka u kojima smo tražili najbolju dinamiku, nijansu ili frazu, ali to je sve bio dio procesa koji nas je, zapravo, još više povezao.

Duška, spomenuli ste da ste se potrudili da spot izgleda svjetski. Koje specifične ideje ste željeli da spot prenese u odnosu na pjesmu?

Iskreno, kada je riječ o idejama za spot, moram priznati da je Luka bio taj koji je od početka imao jasniju viziju. Ja sam više pratila njegov entuzijazam i vjerovala njegovom osjećaju za to što bi najbolje odgovaralo pjesmi. Na kraju dana, najveće zasluge za izgled spota idu Matiji Krstičeviću i njegovom timu. Donijeli su nevjerojatnu dozu kreativnosti i stručnosti koja je premašila sva naša očekivanja. Njihova sposobnost da pretoče emocije pjesme u vizualni jezik rezultirala je spotom koji zaista izgleda svjetski – i to je više nego što smo mogli poželjeti.

Luka, ‘The Voice’ vam je donio prepoznatljivost. Kako vas je to iskustvo oblikovalo kao izvođača?

'The Voice' je za mene bilo jedinstveno iskustvo – jedno intenzivno putovanje kroz koje sam naučio puno o sebi, i to u jako kratkom vremenu. Da nije bilo tog natjecanja, vjerojatno bi mi trebalo puno duže da osvijestim neke stvari o vlastitom izrazu, granicama i potencijalu. Uspjeh u showu dao mi je potvrdu da sam na pravom putu – ne samo u smislu vokalnih sposobnosti, već i kao izvođač koji može prenijeti emociju i priču. Nakon The Voicea, počeo sam više vjerovati svojoj intuiciji – ona me i vodila kroz cijelo to iskustvo, a danas mi je jedan od najvažnijih oslonaca u radu.

10. Duška, kako je ‘The Voice’ utjecao na vašu glazbenu karijeru?

Sudjelovanje u showu The Voice bilo je za mene izuzetno vrijedno iskustvo koje je snažno oblikovalo moj glazbeni put. Već na audiciji, izvedbom pjesme “I See Red”, uspjela sam okrenuti sva četiri mentora – taj trenutak mi je dao ogroman poticaj i samopouzdanje da sam na dobrom putu.

Kroz različite faze natjecanja, poput nokauta s pjesmom “Weak” i nastupa uživo s “Ništa nova”, imala sam priliku raditi s vrhunskim mentorima i glazbenicima. Taj proces mi je omogućio da istražim razne glazbene stilove, usavršim tehniku i steknem dragocjeno iskustvo na sceni.

Iako nisam prošla dalje nakon prve emisije uživo, sudjelovanje u The Voiceu mi je otvorilo mnoga vrata. Upoznala sam divne ljude, stekla nova prijateljstva i suradnje, te dobila priliku predstaviti se široj publici. To mi je dalo dodatnu motivaciju da nastavim razvijati svoj glazbeni izraz i s još većom strašću kročim putem koji volim.

Što ste tada naučili jedno od drugog?

Luka: Na The Voiceu sam shvatio koliko je moćna ta zajednička energija kad su ljudi okupljeni oko iste strasti i cilja. To iskustvo me naučilo da suradnja ne mora biti kompromis – nego obogaćivanje. Kad smo radili na Tetovaži, ta ista energija se ponovno pojavila. Bilo je jasno da svi želimo stvoriti nešto iskreno, i upravo ta sinergija između nas, Skansija i Duške, dovela je do pjesme kakva je danas.

Duška: Na The Voiceu smo oboje puno naučili – o sebi, o sceni, ali i jedni o drugima. Mislim da nas je to iskustvo natjeralo da još više radimo na sebi i da shvatimo koliko je važno ostati svoj u glazbi. Stvarno vjerujem da nas glazba spaja na način koji ni sami ne možemo do kraja objasniti. Da nije bilo The Voicea, možda nikad ne bismo radili zajedno – a sada imamo duet koji nosi dio nas oboje.

Koji su vaši budući planovi? Mogu li se očekivati novi singlovi i suradnje?

Luka: Iskreno, nisam od onih koji rade velike planove unaprijed. Postoji nekoliko zanimljivih projekata koji zasad još “plutaju u zraku”, ali vrijeme će pokazati koji će se od njih stvarno dogoditi. Moj jedini pravi plan je svakodnevno rasti – kao glazbenik, ali i kao čovjek. Zahvalan sam što se mogu baviti onim što volim i što imam priliku živjeti kreativno. Vjerujem da kad svakom danu pristupaš s tom vrstom iskrenosti i predanosti, plodovi takvog rada dođu prirodno – u pravo vrijeme.

Duška: Nakon uspjeha Tetovaže, s veseljem mogu reći da već radim na novom singlu koji, nadam se, uskoro izlazi. Imam puno ideja i planova koje jedva čekam realizirati, a ova pjesma mi je dala dodatni vjetar u leđa – osjećam da je ovo tek početak.Također, želim iskoristiti priliku da sve pozovem na svoj koncert 25. svibnja u Klubu kazališta Komedija Kontesa. Intenzivno ga pripremam i vjerujem da će to biti večer vrijedna pamćenja. Bit će mi stvarno drago vidjeti vas tamo – pripremam nešto posebno i vjerujem da to nećete htjeti propustiti.