Thompson i bend svaki dan na probama: 'Zvuče dobro, Marko je u odličnoj formi i sretan...'

Zagreb se priprema za glazbeni događaj godine - veliki koncert Marka Perkovića Thompsona koji će biti sljedeće subote na Hipodromu. Očekuje se dolazak golemog broja obožavatelja iz cijele Hrvatske, ali i inozemstva, a organizatori najavljuju kako bi moglo biti više od 500.000 ljudi.

Uoči koncerta, Thompsonov menadžment organizirao je konferenciju za medije na kojoj su iz prve ruke otkrili kako teku završne pripreme, kako se osjeća popularni pjevač te što publika može očekivati od ovog, kako ga mnogi već nazivaju, koncerta desetljeća.

- Kako za nas, tako i za njega, ovo je jako velika stvar. On i bend su maksimalno fokusirani na probe - poručio je Markov tim, dodajući kako su pripreme u punom jeku već dulje vrijeme.

- Probe traju već više od mjesec dana, ovo je bio četvrti tjedan, svaki dan se sastaju. Oni su sretni, zvuče dobro, to možemo potvrditi. Marko je u odličnoj formi, dobro se osjeća, sretan je i zahvalan publici koja dolazi u tolikom broju, on će to uzvratiti - rekli su.

Zagreb: Konferencija za medije organizatora uoči Thompsonovog koncerta na Hipodromu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Organizatori i tehnička ekipa svakodnevno su angažirani na svim detaljima, a scenografija, razglas i sigurnosni aspekti događanja prilagođeni su ovako velikom broju posjetitelja. Prema najavama, publiku očekuje trosatni glazbeni program, uz brojne poznate hitove ovog pjevača.

Koncert počinje u večernjim satima, a vrata Hipodroma otvaraju se već poslijepodne, a Bundeka i ranije. Organizatori pozivaju posjetitelje da dođu ranije, izbjegnu gužve te uživaju u glazbenom spektaklu koji će zasigurno obilježiti ovu godinu.