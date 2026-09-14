Thompson najavio novi koncert: Nastupa u Stuttgartu, evo kada

Marko Perković Thompson (59) nastavlja svoju europsku turneju, a sada je objavio datum još jednog koncerta. Naime, glazbenik će nastupiti 7. studenoga 2026. u Porsche-Areni u Stuttgartu, a koncert počinje u 21 sat.

Vijest je objavio na svojim društvenim mrežama, uz najavu početka prodaje ulaznica. Pretprodaja počinje u srijedu, 16. rujna u 16 sati, a ulaznice će biti dostupne putem platforme Easy Ticket.

Koncert u Stuttgartu dio je njegove europske turneje, tijekom koje Thompson nastupa i u drugim europskim gradovima. Među već potvrđenim datumima je i veliki koncert u Frankfurtu, gdje će 13. studenoga 2026. nastupiti u Jahrhunderthalle. Za taj je koncert prodaja ulaznica već u tijeku.

Za koncert u Stuttgartu zasad su potvrđeni datum, lokacija, vrijeme početka i termin početka prodaje, dok cijene ulaznica u objavi nisu navedene.

*uz korištenje AI-ja