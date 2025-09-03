Obavijesti

Thompson nakon Hipodroma i Sinja na odmoru, a obožavatelji nestrpljivi: Čekamo novi koncert

Thompson nakon Hipodroma i Sinja na odmoru, a obožavatelji nestrpljivi: Čekamo novi koncert
Koncert Marka Perkovića Thompsona u Imotskom | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Nakon koncerata koji su ušli u povijest, Marko Perković Thompson opustio se u društvu najbližih suradnika

Nakon što je ovo ljeto okupio više od pola milijuna ljudi na dva velika koncerta u sklopu turneje 'Hodočasnik', na zagrebačkom Hipodromu i u Sinju Marko Perković Thompson odlučio je stati na loptu i nagraditi se odmorom na Jadranu.

Ovih dana proširio se kadar s Paklinskih otoka, gdje u društvu svojih dugogodišnjih suradnika uživa na gliseru. Na fotografiji su uz njega Branimir Mihaljević, Petar Buljan, Mario Klarić, Branimir Jovanovac i Ante Jurinović.

- Zasluženi godišnji sa najboljom ekipom na svitu - poručio je Ante na društvenim mrežama.

Njegovi obožavatelji nisu ostali ravnodušni.

'Odmarajte, zaslužili ste!', 'Fala na dva vrhunska koncerta, čekamo treći!', samo su neki od komentara.

Nakon koncerta u Sinju Thompson je publici poklonio i novi spot za pjesmu 'Ravnoteža', snimljen 5. srpnja na zagrebačkom Hipodromu. Premijera je izazvala veliko oduševljenje, a fanovi s nestrpljenjem očekuju i cijelu snimku zagrebačkog spektakla.

Koncert Marka Perkovića Thompsona u Imotskom
Koncert Marka Perkovića Thompsona u Imotskom | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

