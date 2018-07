Thompson: 'Pjevat ću gdje god to od mene Vatreni zatraže...'

Pjevač Marko Perković Thompson (51) progovorio je za RTL o zvižducima i negativnim komentarima jer se jučer ukrcao u bus s Vatrenima i izbornikom Zlatkom Dalićem (51) na dočeku u Zagrebu. Naime, Thompson je bio s reprezentacijom od aerodroma Pleso do Trga bana Jelačića gdje je i zapjevao na pozornici.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Znam da ima tih nekih negativnosti, ali ovo nije vrijeme za negativnost - rekao je pjevač. Istaknuo je kako svatko ima pravo na izjavu, komentar, no ne i vrijeđati nazivajući ga 'fašističkim smećem'. Thompson je ispričao da nije strahovao od fašističkih pozdrava i povika te je pjevao Vatrenima pjesme koje su ga tražili. Dodao je da bi pjevao i Čavogčave da je bilo više prostora.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Ni na kraj pameti mi to nije bilo. Nikada naši navijači nisu to radili, vidjeli ste koliko je tu dostojanstvo, emocija - rekao je Thompson zašto nije strahovao od fašističkih incidenata. Objasnio je i kako je završio u busu Vatrenih.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Izbornik Dalić i Modrić su me zvali i rekli da je to njihova želja da ja dođem u autobus i putujem s njima do Trga bana Jelačića, ja sam ih pitao jeste li vi sigurni. Rekli su 'da molim te dođi' - ispričao je pjevač. Thompson je zaključio kako nikada nije doživio nešto slično dočeku Vatrenih u Zagrebu.

Foto: Vjeran Zganec-Rogulja/PIXSELL

- Teško je teško još uvijek složiti te dojmove, bilo je nevjerojatno, tolika emocija kod igrača, naroda koji je silno htio mahnuti, pozdraviti ih - rekao je Thompson koji pjeva u Varaždinu na dočeku izbornika Dalića. Dodao je kako će imati koncert gdje god Vatreni od njega traže.