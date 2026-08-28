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Thompson u subotu nastupa u Vukovaru, a ovo morate znati prije dolaska na koncert

Piše 24sata,
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Thompson u subotu nastupa u Vukovaru, a ovo morate znati prije dolaska na koncert
Foto: Zvonimir Barisin
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Ulazi se otvaraju u 16.30 sati, a kažu kako je Grad Vukovar osigurao besplatan parking površine oko 19 hektara za osobne automobile i autobuse

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Marko Perković Thompson objavio je kako je sve spremno za koncert u subotu, 29. kolovoza u Vukovaru. Koncert počinje u 20 sati u Vukovarskoj gospodarskoj zoni, a gradonačelnik Marijan Pavliček rekao je kako se očekuje oko 100.000 ljudi.

Thompsonov tim uoči koncerta objavio je informacije za sve posjetitelje, posebice o ulazima i parkiranju. Posjetiteljima savjetuju da prije dolaska provjere svoju ulaznicu i lokaciju ulaza kako bi izbjegli gužve i nepotrebno hodanje oko koncertnog prostora.

Ulazi se otvaraju u 16.30 sati, a kažu kako je Grad Vukovar osigurao besplatan parking površine oko 19 hektara za osobne automobile i autobuse. Parking je dostupan iz Ulice 12 redarstvenika i Vukovarske ulice.

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Objavili su i upute za one koji će biti na parteru.

- Posjetitelji koji dolaze iz smjera osiguranog parkinga, odnosno Borova naselja, do ulaza za parter dolaze preko parkinga pored tvornice Borovo - rekli su pa dodali: 'Oni koji dolaze iz smjera centra grada do ulaza dolaze Ulicom Priljevo, pored Hey Parka Vukovar'.

VIP ulaz i Fan Pit nalaze se u Kolodvorskoj ulici. U objavi su ostavili i lokacije na mapi.

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Foto: Zvonimir Barisin

Zbog velikog broja ljudi koji se očekuje u Vukovaru, na snazi je posebna regulacija prometa. Od 28. kolovoza u ponoć do 30. kolovoza u 8 sati za promet se zatvaraju određene prometnice u gospodarskoj zoni, među kojima su Kolodvorska ulica na određenoj dionici te Sportska ulica.

Glavni dolazni pravac D55, odnosno smjer Županja – Vinkovci – Nuštar – Vukovar, prema policiji ostaje prohodan, kao i državne ceste D57 i D519.

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Policija posjetitelje poziva na strpljenje, pridržavanje prometne regulacije i korištenje isključivo označenih pješačkih površina.

S obzirom na očekivani velik broj posjetitelja, policija poziva građane na strpljenje i pridržavanje prometne regulacije te preporučuje praćenje uputa nadležnih službi. Grad Vukovar za posjetitelje je osigurao besplatno parkiralište površine 19 hektara za osobna vozila i autobuse.

*uz korištenje AI-ja

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