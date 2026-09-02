Thompsonova supruga pokazala je što radi u slobodno vrijeme

Supruga Marka Perkovića Thompsona, Sandra Perković, ne oglašava se često u javnosti, no kada to učini njezine objave ne prođu nezapaženo. Tako je ovoga puta s pratiteljima podijelila djelić svoje svakodnevnice i pokazala kako uživa slagajući popularne LEGO kockice. Sandra je putem Facebook storyjaobjavila fotografiju orhideje koja je složena od LEGO kockica.

Foto: screenshoot/facebook

- Kad narastem, bit ću dijete. Lego orhideja - napisala je Sandra na fotografiju.

Njezina objava vrlo brzo je privukla pažnju javnosti baš iz tog razloga što Sandra svoj privatni život drži podalje od očiju javnosti. Za razliku od supruga, Sandra se vrlo rijetko pojavljuje u medijima i gotovo nikada ne otkriva detalje iz njihovog privatnog života.

Na svečanoj prisegi ročnika u Požegi pozornost je privukla Diva Perković, kći pjevača Marka Perkovića Thompsona | Foto: Ivica Galovic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Sandra Perković pokazala je tako svojim pratiteljima sasvim opuštenu stranu svog života, umjesto velikih događanja i glamura, a to je slaganje LEGO kockica i izradu cvijeta orhideje.