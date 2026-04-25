Tidal Pull najavili koncertnu promociju albuma: "Spremili smo najdužu setlistu dosad"

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Tidal Pull najavili koncertnu promociju albuma: "Spremili smo najdužu setlistu dosad"
Foto: Marko Kekić

Tidal Pull će uskoro u Zagrebu promovirati novi studijski album, a uoči koncerta u razgovoru za 24sata komentirali su što publika može očekivati, ali i kako su se navikli na novu pjevačicu u bendu.

Admiral

Tidal Pull su tvrdo kuhani indie rock bend koji pjeva na hrvatskom, a svira na engleskom. Dosad su snimili tri albuma i pokopali dva vlastita žanra, sve u lirskom balansu između samosvijesti i autoironije. Aktualni album "Sve isto kao i svaki put do sad" pobrao je hvale kritike, osvojio par nominacija za Rock&Off nagrade, a singlovi "Vodi me na put" i  "Zavežljaj" su postali koncertni favoriti. Upravo njega će bend promovirati u srijedu 29. travnja u Močvari u sklopu programa "Indie emo naočale", a uoči koncerta za 24sata su ispričali kako su pripremali setlistu, što publika može očekivati u Močvari te kako su se navikli na svirke s novom pjevačicom.

- Veselimo se cijelom eventu. "Indie-emo naočale" su nam oduvijek izuzetno drag koncertni program, pa smo jako sretni što smo u suradnji s njima organizirali promociju albuma. Slabi smo što se tiče iznenađenja, ali zato ima posebnosti – spremili smo našu najdužu setlistu do sad. Ali, bez brige, nećemo zagnjaviti - komentiraju iz benda te dodaju kako su pripremali setlistu.

- Kao i uvijek, polazimo od svojih želja i „čovječe, ovu stvar dugo nismo svirali“ momenata koji se dogode na probama. Ne možemo reći da nam je išta „teško, teško“, ali uvijek nas malo zaboli srce izostaviti neki osobni favorit u korist pjesama koje ljudi više vole - kažu glazbenici. Komentirali su i kako se inače pripremaju za nastupe.

- Dugo smo razmišljali o ritualima i kako bi ih zapravo bilo dobro imati, ali zasad nismo uspjeli uspostaviti nijedan. Najbliže ritualu što je imamo je kad Blaž pita Luku koliko je piva popio prije nastupa, a ovaj se osmjehne i kaže da mu je ovo druga - pričaju nam. Osvrnuli su se i na činjenicu da je album "Sve isto kao i svaki put do sad" dobio pohvale kritičara i nominacije za nagradu ROck&Off.

- Raduje nas što se u recenzijama i osvrtima sve više spominje konzistentnost. To je znak da je novi album dobar, da otpočetka radimo dobro i da ljudi aktivno prate bend i naša izdanja - iskreni su iz benda. Tidal Pullu se pridružila pjevačica Mirna Bralić, a komentirali su što se sve promijenilo njenim dolaskom.

- Prošla je godina bila možda i najčudnija za naš bend. Došla je Mirna, ali i prije toga skoro godinu dana nismo imali nastup – kad smo se vratili kao predgrupa IDEM-u u Boogaloou, Mirna svakako nije bila jedina kojoj su se malo tresle noge (smijeh). Čudno je duže izbivati s pozornice. Što se tiče ostalih stvari, Mirnu znamo već godinama i svjesno smo ju uveli u bend s time na umu – odlično se uklopila i cjelokupna atmosfera i radna etika benda se nije previše mijenjala - komentirali su nam. Bend je objavio tri albuma u tri godine, a otkrili su i zašto tako brzi tempo.

- Djelomično je to prirodan tempo, djelomično neki glupi pritisak koji sami sebi namećemo. Čini mi se da je „pritisak“ za ovaj album zapravo bio najrealniji. Ljudi su nas gledali/slušali uživo s Mirnom na vokalima pa smo htjeli to čim prije popratiti albumom. Čisto da se ne produlji taj raskorak studijske i koncertne iteracije benda - kažu Tidal Pull. Otkrili su i što nagrade poput Rock&Off-a znače za njih.

- Nagrade su uvijek lijepa potvrda dobrog rada, naročito kad su u žiriju ljudi koji aktivno prate i rade „na sceni“. Ljudi često kalkuliraju točno što im i koliko neka nagrada/koncert/stvar donosi i onda važu je li se isplatilo ili ne. Mi smo od početka zauzeli stav da je jedan fan više i svaka prilika da se do njih dođe, u startu apsolutno vrijedna truda - iskreni su iz benda. Ističu da uvijek imaju svoje uzore i najdraže izvođače, ali na trećem albumu im je to bio IDEM.

- S drugim albumom smo se jako trudili izbjeći „klišeje“, napraviti ga čim manje probavljivim na prvo slušanje i slično. Antunov POYY nas je uvelike pogurnuo u ovom više pop-friendly smjeru s trećim albumom jer je dokazao da dok god imaš garda i srčanosti, čak i najjednostavnije melodije, strukture i ideje mogu u potpunosti razoružati slušatelja (uključujući i nas) - kažu glazbenici. Otkrili su za kraj i kakvi su im planovi nakon Močvare.

- Nakon Močvare – Močvara. Ali ne smijemo još ništa najaviti! Svakako možemo reći da ćemo uzeti malu diskografsku pauzu. „Tri albuma u tri godine“ se sigurno neće pretvoriti u „četiri albuma u četiri godine“ - zaključili su.

Svi veliki koncerti u ljeto 2026.
VELIKI VODIČ

Svi veliki koncerti u ljeto 2026.

Koncertno ljeto i dalje se puni, a pred nama je bogata sezona prepuna sjajnih događanja. U velikom vodiču donosimo detalje najavljenih koncerata svjetskih zvijezda u lipnju, srpnju i kolovozu 2026. godine.
Cesarica Top 10: Utrka za Hit godine dobiva prve obrise
NOVI FORMAT NAGRADE

Cesarica Top 10: Utrka za Hit godine dobiva prve obrise

Kroz osvježeni model praćenja uspješnosti pjesama, objavljen je prvi Cesarica Top 10 za razdoblje od siječnja do ožujka, koji otkriva koje su pjesme obilježile početak godine.
Glazba s Balkana 'gubi bitku' protiv algoritma na Spotifyju
OBJAVLJEN IZVJEŠTAJ

Glazba s Balkana 'gubi bitku' protiv algoritma na Spotifyju

Algoritam favorizira ono što je već popularno. Gura izvođače iz SAD-a, Velike Britanije i ostalih velikih tržišta. Čak i kada se sluša lokalna glazba, sustav vraća na globalne hitove

