Tidal Pull najavili koncertnu promociju albuma: "Spremili smo najdužu setlistu dosad"

Tidal Pull su tvrdo kuhani indie rock bend koji pjeva na hrvatskom, a svira na engleskom. Dosad su snimili tri albuma i pokopali dva vlastita žanra, sve u lirskom balansu između samosvijesti i autoironije. Aktualni album "Sve isto kao i svaki put do sad" pobrao je hvale kritike, osvojio par nominacija za Rock&Off nagrade, a singlovi "Vodi me na put" i "Zavežljaj" su postali koncertni favoriti. Upravo njega će bend promovirati u srijedu 29. travnja u Močvari u sklopu programa "Indie emo naočale", a uoči koncerta za 24sata su ispričali kako su pripremali setlistu, što publika može očekivati u Močvari te kako su se navikli na svirke s novom pjevačicom.

- Veselimo se cijelom eventu. "Indie-emo naočale" su nam oduvijek izuzetno drag koncertni program, pa smo jako sretni što smo u suradnji s njima organizirali promociju albuma. Slabi smo što se tiče iznenađenja, ali zato ima posebnosti – spremili smo našu najdužu setlistu do sad. Ali, bez brige, nećemo zagnjaviti - komentiraju iz benda te dodaju kako su pripremali setlistu.

- Kao i uvijek, polazimo od svojih želja i „čovječe, ovu stvar dugo nismo svirali“ momenata koji se dogode na probama. Ne možemo reći da nam je išta „teško, teško“, ali uvijek nas malo zaboli srce izostaviti neki osobni favorit u korist pjesama koje ljudi više vole - kažu glazbenici. Komentirali su i kako se inače pripremaju za nastupe.

- Dugo smo razmišljali o ritualima i kako bi ih zapravo bilo dobro imati, ali zasad nismo uspjeli uspostaviti nijedan. Najbliže ritualu što je imamo je kad Blaž pita Luku koliko je piva popio prije nastupa, a ovaj se osmjehne i kaže da mu je ovo druga - pričaju nam. Osvrnuli su se i na činjenicu da je album "Sve isto kao i svaki put do sad" dobio pohvale kritičara i nominacije za nagradu ROck&Off.

- Raduje nas što se u recenzijama i osvrtima sve više spominje konzistentnost. To je znak da je novi album dobar, da otpočetka radimo dobro i da ljudi aktivno prate bend i naša izdanja - iskreni su iz benda. Tidal Pullu se pridružila pjevačica Mirna Bralić, a komentirali su što se sve promijenilo njenim dolaskom.

- Prošla je godina bila možda i najčudnija za naš bend. Došla je Mirna, ali i prije toga skoro godinu dana nismo imali nastup – kad smo se vratili kao predgrupa IDEM-u u Boogaloou, Mirna svakako nije bila jedina kojoj su se malo tresle noge (smijeh). Čudno je duže izbivati s pozornice. Što se tiče ostalih stvari, Mirnu znamo već godinama i svjesno smo ju uveli u bend s time na umu – odlično se uklopila i cjelokupna atmosfera i radna etika benda se nije previše mijenjala - komentirali su nam. Bend je objavio tri albuma u tri godine, a otkrili su i zašto tako brzi tempo.

- Djelomično je to prirodan tempo, djelomično neki glupi pritisak koji sami sebi namećemo. Čini mi se da je „pritisak“ za ovaj album zapravo bio najrealniji. Ljudi su nas gledali/slušali uživo s Mirnom na vokalima pa smo htjeli to čim prije popratiti albumom. Čisto da se ne produlji taj raskorak studijske i koncertne iteracije benda - kažu Tidal Pull. Otkrili su i što nagrade poput Rock&Off-a znače za njih.

- Nagrade su uvijek lijepa potvrda dobrog rada, naročito kad su u žiriju ljudi koji aktivno prate i rade „na sceni“. Ljudi često kalkuliraju točno što im i koliko neka nagrada/koncert/stvar donosi i onda važu je li se isplatilo ili ne. Mi smo od početka zauzeli stav da je jedan fan više i svaka prilika da se do njih dođe, u startu apsolutno vrijedna truda - iskreni su iz benda. Ističu da uvijek imaju svoje uzore i najdraže izvođače, ali na trećem albumu im je to bio IDEM.

- S drugim albumom smo se jako trudili izbjeći „klišeje“, napraviti ga čim manje probavljivim na prvo slušanje i slično. Antunov POYY nas je uvelike pogurnuo u ovom više pop-friendly smjeru s trećim albumom jer je dokazao da dok god imaš garda i srčanosti, čak i najjednostavnije melodije, strukture i ideje mogu u potpunosti razoružati slušatelja (uključujući i nas) - kažu glazbenici. Otkrili su za kraj i kakvi su im planovi nakon Močvare.

- Nakon Močvare – Močvara. Ali ne smijemo još ništa najaviti! Svakako možemo reći da ćemo uzeti malu diskografsku pauzu. „Tri albuma u tri godine“ se sigurno neće pretvoriti u „četiri albuma u četiri godine“ - zaključili su.