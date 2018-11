Tihana Zalepugin: Na revijama mi još samo krevet nedostaje

Hrvatska metropola u srijedu navečer pretvorila se u pravu modnu destinaciju. Na Zagreb Fashion Destination reviji, koja traje u srijedu i četvrtak, nove kreacije predstavilo je šest hrvatskih modnih brendova - Hippy Garden, Buba Bu Design, Stolnik, Les Èmaux, Callegari, Identity i Lorè.

Pokazali su što će biti aktualno ove zime, a neizostavni komad svakako je bio sako od tvida, voluminozne haljine od tila te karirana odijela. Modna agentica Tihana Harapin Zalepugin (66) iz prvog je reda bodrila mlade kreatore.

Foto: Borna Filić/PIXSELL

- Večeras je bilo prekrasno. Svi dizajneri su bili božanstveni. Unijeli su neku svježinu. Podržavam i mlade i one koji su u modnom svijetu već godinama. Stariji dizajneri se nekako preko mladih osvježavaju. Divno ih je bilo za vidjeti - rekla je. Istaknula je da je na revijama stalno te kako joj to uopće nije naporno.

- To mi je posao i moj život. Volim modu, shopping. Još mi samo nedostaje da krevet negdje montiram i ostanem spavati - našalila se. Reviju je nosilo 40 djevojaka iz njene modne agencije i ponosna je na njih jer su, kako kaže, ponovno pokazale sve ono što ih uči.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Uvijek im kažem da budu malo drske i bezobrazne jer će im to dati energiju i sigurnost. Kad si drzak onda si siguran, ali isto tako i da uvijek ubace malo blagosti i zadovoljstva da se to vidi na njihovim licima. Ako ne prodaju to zadovoljstvo, kako da onda 'nagovore' osobu koja gleda reviju da kupi proizvod koji promoviraju - pojasnila je.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Unatoč širokoj ponudi modnih kreacija, dizajnere su došli podržati tek rijetki iz svijeta glamura. Ipak, dizajnerica Snježana Mehun (47) nije propustila ovaj modni događaj.

- Današnja moda mješavina je svega i svačega. Osamdesetih, šljokica, zlatnog pa i pomalo kiča - rekla je Snježana te nadodala kako u skoroj budućnosti ne planira surađivati s nekim od hrvatskih dizajnera.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Fokusirala sam se na vlastiti brend tako da nisam razmišljala o kolaboraciji s drugim dizajnerima - izjavila je.

Priliku za 'bijeg' od majčinskih obaveza na kratko je iskoristila glumica Marijana Mikulić (36). U prvim redovima sjedile su bivša voditeljica ‘Golih vijesti’ Gianna Apostolski (40), glumica Mia Begović (55) i pjevačica Andrea Šušnjara (31).