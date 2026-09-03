Tihi rat slavne kraljevske braće: Harryjev povratak mogao bi pomiriti njega i Williama?

Prinčevi William i Harry dijelili su djetinjstvo, kraljevske obaveze i bol zbog gubitka majke, princeze Diane. Upravo zbog toga teško je povjerovati kako su braća koja su nekoć bila nerazdvojna danas u 'tihom ratu'. Danas navodno niti ne razgovaraju, a povratak Harryja i Meghan Markle u Veliku Britaniju ponovno je otvorio pitanje može li jedan od najpoznatijih kraljevskih sukoba dobiti sretan završetak.

Iako su se prve napetosti počele osjećati nakon što je Harry objavio svoju vezu s glumicom Meghan Markle, princ tvrdi kako je pravi sukob izbio 2019. godine. U autobiografiji 'Spare' opisao je žestoku svađu u londonskoj kući Nottingham Cottage. Prema Harryjevoj verziji događaja, William je tad Meghan opisao kao 'tešku', 'nepristojnu' i 'grubu'. Svađa je ubrzo eskalirala.

- Zgrabio me za ovratnik i oborio me na pod - napisao je Harry u knjizi.

Foto: Chris Jackson/PRESS ASSOCIATION

Dodao je da je pritom pao na zdjelicu za psa, koja je puknula, pa se porezao krhotinama. William se poslije pokajao i ispričao pa zamolio da Meghan ne govori o tome.

Godinu dana nakon toga uslijedio je Megxit - odluka Harryja i njegove supruge da napuste kraljevske dužnosti i presele se u Kaliforniju. Taj potez dodatno je produbio jaz između braće i ostatka obitelji. Posljednji udarac svakako je bio 2021. godine, kad su Sussexi dali intervju Oprah Winfrey, u kojem su iznijeli teške optužbe - da se govorilo o Meghaninoj boji kože, ali i maltretiranju. Tad se oglasio i William.

Prvi je put javno odgovorio na optužbe poručivši novinarima: 'Mi nismo rasistička obitelj'. Na pitanje o Harryju dodao je: 'Nisam još razgovarao s njim, ali hoću'. Bio je to jedan od rijetkih javnih komentara o njihovu narušenom odnosu, dok su njihovi susreti i pojavljivanja u javnosti od tada pomno analizirani - od njihovih pogleda i gesta do fizičke udaljenosti.

Najviše pozornosti privukao je njihov susret na sprovodu kraljice Elizabete II. u rujnu 2022. Kamere su uhvatile nekoliko kratkih ali napetih trenutaka između braće, a stručnjaci za čitanje s usana rekli su da su razmijenili vrlo hladne replike. Dok su milijuni gledatelja očekivali znak pomirenja, William i Harry jedva su se pogledali.

Posljednjih godina Harry je više puta poručio da želi obnoviti odnos s obitelji, no izvori bliski kraljevskoj obitelji tvrde da s Williamove strane nema pomaka. Povratak Harryja u Britaniju mnogi vide kao novu priliku. Ipak, stručnjaci za kraljevsku obitelj s tim se ne slažu.

- William i Kate prate situaciju, ali ne planiraju ništa poduzeti - tvrde izvori. Eventualno pomirenje braće mogao bi biti dugotrajan proces.

- To će biti sporo građenje odnosa. Postoji osjećaj izdaje s obje strane - dodao je izvor.