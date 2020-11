Tijana Ajfon bijesno je napustila emisiju: Kako možeš dozvoliti da me seljaci ovako vrijeđaju...'

U program uživo u jednom trenutku uključio se bivši nogometni trener Milan Živadinović koji je bez dlake na jeziku 'opleo' po starletama i prostitutkama

<p>Srpska starleta <strong>Tijana Ajfon </strong>(28) ponovno je napravila pravi kaos u emisiji. Naime, u nedjelju je gostovala u jednom jutarnjem programu poznate srpske televizije, a glavna tema bila je reality. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>U program uživo u jednom trenutku uključio se bivši nogometni trener <strong>Milan Živadinović </strong>koji je bez dlake na jeziku 'opleo' po starletama i prostitutkama. </p><p>- Svaka starleta ili k*rava se bavi poslom koji najbolje zna - rekao je Milan. Voditeljica <strong>Jovana Jeremić </strong>se u tom trenutku počela glasno smijati što je dodatno iznerviralo Tijanu koja se osjećala prozvano. </p><p>- Jovana, ako ćeš se ovako smijati onda ću napustiti emisiju. Kako možeš dozvoliti da me ovako vrijeđa. U emisiji sam, nemoj me zaj*ebavati. Što dozvoljavaš jednom seljaku da me pljuje - vikala je Tijana. </p><p>Voditeljica je u tom trenutku pokušala smiriti situaciju, ali Ajfon je odlučno napustila emisiju. </p>