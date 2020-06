Tijana Ajfon se dobro 'provela' u pritvoru: 'Čuvarima je kuhala kavu, bila je opuštena i svoja...'

Srpska starleta je danas izašla iz pritvora, a njezin odvjetnik Miloš Stevanović tvrdi kako će se do daljnjeg braniti šutnjom. Sve tajne kriju se u njezinom mobitelu, ali nitko ga neće dirati

<p>Starleta <strong>Tijana Maksimović </strong>(28), poznata pod nadimkom <strong>Tijana Ajfon</strong>, danas je izašla iz pritvora nakon gotovo mjesec dana, javlja srpski <a href="https://www.blic.rs/zabava/tijana-ajfon-otac-hapsenje-zatvor-prostitucija/cqp23l0" target="_blank">Blic</a>. Njezin otac <strong>Đorđe Maksimović</strong> za srpske medije rekao je kako je dane iza rešetaka dobro podnijela. </p><p>- Izašla je danas. Još se nismo čuli jer nema telefon. Kažu da se super osjeća i da je u pritvoru bila potpuno opuštena i svoja. Šalila se sa svima, družila se s čuvarima, kuhala im kavu. Svi su pazili na nju - ispričao je. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Tijani sve namjestila bivša šefica?</strong></p><p>Podsjetimo, srpsku starletu uhitili su u velikoj policijskoj akciji s još 35 osoba. Osumnjičeni se terete za zloupotrebu opojnih droga, neovlašteno posjedovanje oružja i prostituciju. Tijana nije odala niti jedno ime političara, biznismena niti mafijaša s kojima je bila intimna.</p><p>A sve tajne krije u svom mobitelu, koji nitko nije pregledao.</p><p>- Tijana je rekla kako je samo kratko došla na zabavu na koju su je pozvali i da se ne bavi prostitucijom. Ona se do daljnjeg brani šutnjom. U pravnom smislu nije iznijela nikakvu obranu, a detalje će reći kada bude podignuta optužnica za nekoliko mjeseci. Njezin mobitel nitko nije otključavao, tako da nema razloga za zabrinutost. Bio je isključen i ima šifru za otključavanje. On je u tužiteljstvu i neće ga nitko dirati - rekao je nedavno njezin odvjetnik <strong>Miloš Stevanović</strong> iz Bijeljine.</p><p>Kako su srpski mediji prethodno pisali, Tijani prijeti i do 15 godina zatvora ako se dokaže da je kriva za navedena kaznena djela. Policija i tužiteljstvo Tijanu terete da je ona bila jedan od organizatora orgija u Bijeljini i da je njezin 'posao' bio dovođenje djevojaka u vikendicu gdje se sve planiralo izvesti. </p><p>Maksimović je ilegalno pokušala prijeći granicu preko rijeke Drine u čamcu s još tri djevojke. Uhićeno je na desetke ljudi skupa s Tijanom. Osim prostitucije, terete ih i za zloupotrebu droga i korištenje oružja. U objektu u koji je upala Policijska uprava Bijeljina zatečeno je 26 muškaraca i devet djevojaka. </p><p> </p>