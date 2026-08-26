Tim Curry prije godinu dana je govorio: 'Ne bojim se smrti!'

Legendarni glumac Tim Curry, koji je umro u 81. godini, u jednom od svojih posljednjih intervjua otvoreno je progovorio o posljedicama teškog moždanog udara koji je doživio 2012. godine i svom pogledu na smrtnost.

Moždani udar zadesio ga je iznenada, tijekom masaže. Nije osjećao bol niti je bio svjestan simptoma. Njegov maser je prepoznao opasnost i inzistirao na pozivanju hitne pomoći. U intervjuu za CBS Sunday Morning iz 2025., Curry je priznao strah koji ga je obuzeo pri dijagnozi, jer je i njegov otac preminuo od moždanog udara kad je Curry bio dječak.

​- Bio sam uplašen - kratko je rekao.

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Uslijedila je operacija na mozgu i dugotrajan oporavak. Morao je ponovno učiti govoriti, što je opisao kao "vrlo čudno" iskustvo. Udar mu je ostavio paralizu lijeve strane tijela.

​- Mrzio sam što ne mogu govoriti. I lice mi se nekako iskrivilo u stranu - prisjetio se.

Unatoč teškim posljedicama, Curry se odbijao prepustiti samosažaljenju, što je pripisao nasljeđu svoje majke s kojom je imao kompliciran odnos. Smatrao je da je bila bipolarna, a njezina nepredvidivost i stav da se ne ističe duboko su ga oblikovali.

​- Ne divim se previše samosažaljenju. To je još jedno nasljeđe moje majke, pretpostavljam. I na njemu sam zahvalan. Zašto si ti toliko važan da te moramo žaliti? - rekao je kroz smijeh.

Foto: Profimedia, Instagram, Canva.

U razgovoru vođenom godinu dana prije smrti, iznio je zapanjujuće miran stav o vlastitoj smrtnosti. Dosegnuo je dob za koju, nakon udara, nije vjerovao da će je vidjeti. Smrt ga, kako je rekao, nije plašila.

​- Ne bojim se smrti. Pokušavam je izbjeći, kao i svi mi! Ali sumnjam da ću je na kraju dočekati s dobrodošlicom. Mislim da bi moglo biti vrlo utješno otići, i želim to zaslužiti - zaključio je uz svoj smijeh.

*uz korištenje AI-ja