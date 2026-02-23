Tim Gunn iz 'Project Runway': U celibatu sam već 43 godine...

Tim Gunn, poznato lice iz showa "Project Runway", otkrio je da ga je slomljeno srce navelo da posljednje 43 godine živi u celibatu. Modni savjetnik, danas 72-godišnjak, prisjetio se kako ga je prevara bivšeg dečka natjerala da se u 29. godini odrekne intimnih odnosa. Gostujući u podcastu Chelseae Handler, Gunn je ispričao kako je mislio da mu je uručena "smrtna presuda" kada je u ranim danima krize AIDS-a otkrio da mu je dugogodišnji partner, jedina osoba s kojom je ikada bio, nevjeran.

Gunn je detaljno opisao bolan prekid koji se dogodio 1982. godine, a koji je trajno oblikovao njegov pogled na veze i intimnost.

Foto: Donna Ward/PRESS ASSOCIATION

​- Imao sam vrlo ozbiljnu devetogodišnju vezu u Washingtonu i duboko sam volio tu osobu te bih učinio sve za njega - rekao je.

​- I danas se sjećam noći kada je sve završilo. Bili smo u krevetu, gledali MAS*H... i on mi je rekao: "Više nemam strpljenja za tebe. Želim da odeš."

​- Imao sam svoj stan, ali sam godinama živio s njim, i otišao sam. Morao sam se zaustaviti sa strane ceste jer sam hiperventilirao. Bio sam izvan sebe od samookrivljavanja i samosažaljenja, bilo je grozno - prisjetio se Gunn.

Budući da je radio s bivšim partnerom, nije ga mogao jednostavno izbjeći. Situaciju je dodatno pogoršalo šokantno priznanje.

​- Jedna od stvari koje mi je rekao te večeri bila je da je spavao s gotovo svime što je prošlo pokraj njega, a ja sam mu bio odan i vjeran. On je bio jedina osoba s kojom sam ikada bio. A to je početak AIDS-a. Godina je 1982. Samosažaljenje se tada pretvorilo u potpuno neobuzdan bijes jer sam mislio da mi je možda dao smrtnu presudu - ispričao je Gunn za Daily Mail Online.

'Ne bih to mijenjao ni za što'

Dodao je kako se sljedećih deset godina testirao na HIV svakih šest mjeseci te je, srećom, uvijek bio negativan.

Iako je izbjegao zarazu, to ga je iskustvo trajno udaljilo od bilo kakve buduće seksualne intimnosti. Posljedice traume osjećao je godinama kasnije svaki put kada bi se pokušao zbližiti s nekim.

​- Kad god bih došao u iskušenje da se upustim u nešto što bi moglo postati ozbiljno s nekim, sve bi se to vratilo poput slapova Niagare i jednostavno bi odnijelo svaku želju.

Foto:

​- I moram reći, biti u celibatu i živjeti sam zahtijevalo je prilagodbu. Ali sada to ne bih mijenjao ni za što - zaključio je.

Gunn je slavu stekao 2004. godine kada se pridružio showu "Project Runway", koji je vodila Heidi Klum. U njemu je bio mentor mladim dizajnerima, a publika ga je zapamtila po smirenom i podržavajućem pristupu te kultnoj uzrečici: "Make it work" (Učinite da funkcionira).

Iznenadni odlazak iz popularnog showa

Tijekom gostovanja u podcastu, Gunn je otkrio i da više nije dio "Project Runwaya" jer ga producenti nisu pozvali da se vrati.

​- Bit ću potpuno transparentan oko toga. Nisam bio pozvan na zabavu - rekao je.

​- Moj agent je nazvao producente i rekao: "Čujemo da je Heidi potpisala. Nismo čuli ništa o Timu." A oni su odgovorili: "Ne želimo ga."

Foto: Donna Ward

​​​​​​​

Gunn je priznao da ga je ta vijest isprva devastirala.

​- Ali, kao što sam već rekao, stvari se događaju s razlogom. I osjećam se izuzetno sretnim što sam imao 19 sezona showa, od toga 16 s Heidi. Imam i prekrasan Emmy koji stoji na mom kuhinjskom pultu. Dakle, nemam pritužbi - dodao je.